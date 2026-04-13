В Астане почти на 5 месяцев ограничат проезд к поликлинике №9

Сегодня, 13 апреля 2026 года, к жителям и гостям Астаны с важной информацией обратились из управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Их предупредили об ограничении проезда к поликлинике №9 почти на 5 месяцев.

"Информируем жителей и гостей города о том, что в рамках реализации проекта "Строительства улиц в районе пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак" с 15 апреля по 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от ул. А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны пр. Мангилик Ел". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата Астаны

Ранее сообщалось, что в Астане из-за ремонтных работ на дорогах участились заторы. В связи с этим 10 апреля 2026 года столичная полиция обратилась к водителям.