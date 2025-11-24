Выбросила из окна детей и прыгнула сама: казахстанка освобождена от уголовной ответственности

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области 24 ноября 2025 года оглашено решение по женщине, выбросившей из окна своих детей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда сообщили, что дело рассмотрели в закрытом режиме. Подсудимой вменяли совершение убийства ребенка и покушение на убийство ребенка.

"Подсудимая Х. бросила из окна 5-го этажа своих детей (2024 и 2017 г.р.), находясь в состоянии невменяемости. В результате один из них скончался, второй получил тяжкие телесные повреждения. Факт совершения Х. общественно опасных деяний доказан депонированными показаниями несовершеннолетнего потерпевшего, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами", – сообщили в суде.

Прокурор ходатайствовал применить в отношении подсудимой меру медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре.

"По результатам проведенных по делу экспертиз Х. признана лицом, которая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического заболевания. Судом достоверно установлено, что Х. является невменяемой, поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 16 УК не подлежит уголовной ответственности. В этой связи к Х. применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", – сказано в информации суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Шокирующий случай произошел в Павлодаре 30 июля 2025 года. Женщина выбросила двух детей из окна пятого этажа. После чего прыгнула сама. Всех в тяжелом состоянии госпитализировали. За жизнь годовалого малыша медики боролись двое суток, но спасти не смогли. В полиции заявили, что возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство. 14 августа выжившего мальчика выписали из больницы. Из-за сложнейших переломов ему придется заново учиться ходить. Восьмилетний мальчик после выписки категорически отказался возвращаться в город.