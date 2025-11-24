#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Общество

Выбросила из окна детей и прыгнула сама: казахстанка освобождена от уголовной ответственности

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 17:33 Фото: Zakon.kz
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области 24 ноября 2025 года оглашено решение по женщине, выбросившей из окна своих детей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда сообщили, что дело рассмотрели в закрытом режиме. Подсудимой вменяли совершение убийства ребенка и покушение на убийство ребенка.

"Подсудимая Х. бросила из окна 5-го этажа своих детей (2024 и 2017 г.р.), находясь в состоянии невменяемости. В результате один из них скончался, второй получил тяжкие телесные повреждения. Факт совершения Х. общественно опасных деяний доказан депонированными показаниями несовершеннолетнего потерпевшего, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами", – сообщили в суде.

Прокурор ходатайствовал применить в отношении подсудимой меру медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре.

"По результатам проведенных по делу экспертиз Х. признана лицом, которая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического заболевания. Судом достоверно установлено, что Х. является невменяемой, поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 16 УК не подлежит уголовной ответственности. В этой связи к Х. применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", – сказано в информации суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Шокирующий случай произошел в Павлодаре 30 июля 2025 года. Женщина выбросила двух детей из окна пятого этажа. После чего прыгнула сама. Всех в тяжелом состоянии госпитализировали. За жизнь годовалого малыша медики боролись двое суток, но спасти не смогли. В полиции заявили, что возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство. 14 августа выжившего мальчика выписали из больницы. Из-за сложнейших переломов ему придется заново учиться ходить. Восьмилетний мальчик после выписки категорически отказался возвращаться в город.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанка убила своих маленьких детей: суд освободил ее от уголовной ответственности
16:04, 10 июня 2025
Казахстанка убила своих маленьких детей: суд освободил ее от уголовной ответственности
Жительница Павлодара выбросила из окна двоих детей, а затем выпрыгнула сама
14:17, 30 июля 2025
Жительница Павлодара выбросила из окна двоих детей, а затем выпрыгнула сама
В Мангистау вынесли приговор мужчине, убившему своих троих детей
00:14, 28 июня 2023
В Мангистау вынесли приговор мужчине, убившему своих троих детей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: