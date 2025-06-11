Девочка потеряла ноги в ДТП с автобусом: в Минздраве ответили "диванным" критикам

Вице-министр здравоохранения Нурлан Ержанов в кулуарах Мажилиса 11 июня 2025 года прокомментировал вопрос о том, можно ли было сохранить ноги пострадавшей в ДТП с автобусом девочке, передает корреспондент Zakon.kz.

После случившегося пользователи соцсетей высказывали мнение о том, что ноги можно было бы сохранить, если бы ее экстренно вывезли за рубеж.

"Я хочу сказать сразу, это очень глупо со стороны тех людей, которые высказывают критику по отношению к моим коллегам, к медицинским работникам, в отношении возможности сохранить нижние конечности у ребенка по одной той причине, что там было размозжение мягкой ткани, и сохранить нижние конечности у ребенка не представлялось возможным. А эти "диванные" критики подвергают сомнению правильность выбора тактики со стороны моих коллег, со стороны хирургов – речь шла о спасении жизни ребенка. Они выполнили свою работу на "отлично", и то, что сейчас ребенок жив, это заслуга только медицинских работников", – заявил в ответ Нурлан Ержанов.

По его словам, она поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, которое было обусловлено травматическим шоком.

"Мы констатировали большую кровопотерю у ребенка. Поэтому мои коллеги провели хорошую работу. В настоящее время здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает. Состояние девочки стабильное. Она находится в отделении. И с ребенком работают наши психологи", – резюмировал вице-министр здравоохранения.

10 июня 2025 года вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай озвучила, какие пособия будут полагаться матери девочки, которая пострадала в ДТП и лишилась ног.