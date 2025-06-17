Жуткое ДТП с автобусом в Астане: девочку, которой ампутировали ноги, выписали из больницы

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в СЦК 17 июня 2025 года рассказал, на какую помощь могут рассчитывать пострадавшие в ДТП с автобусом в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какая помощь в части реабилитации будет оказана пострадавшим, в том числе девочке, которой ампутировали ноги.

"Всем пострадавшим была оказана своевременная экстренная медицинская помощь, в том числе и семилетнему ребенку. Ребенок сегодня уже выписан из стационара. Медицинская помощь была оказана в полном объеме. К сожалению, все знают, что пришлось ампутировать конечности. Все это – во имя спасения жизни", – заявил в ответ Тимур Муратов.

По его словам, ребенок прикреплен к поликлинике в Егиндыкольском районе Акмолинской области.

"Поликлиника уже занимается разработкой индивидуальной программы реабилитации. В дальнейшем после заживления послеоперационных ран мы будем полноценно заниматься восстановлением ребенка", – заверил вице-министр.

Жуткая авария произошла в Астане 2 июня 2025 года. Полиция начала расследование по факту ДТП. Позже стало известно, что одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей.

11 июня 2025 года вице-министр здравоохранения Нурлан Ержанов прокомментировал вопрос о том, можно ли было сохранить ноги пострадавшей в ДТП с автобусом девочке.