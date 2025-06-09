Семью девочки, лишившейся ног после ДТП с автобусом, обеспечат жильем в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек 9 июня 2025 года в кулуарах Акорды прокомментировал ситуацию с ДТП, произошедшим в мкр. Самал, где маршрутный автобус врезался в столб, передает корреспондент Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что его коллеги несколько раз уже проведали семью.

"К матери, детям, их семье мои коллеги и мой заместитель приходили несколько раз. Вчера он был у них, сегодня после обеда снова поедет. Теперь о помощи. Страховка – в районе 20 млн тенге. Акимат уже выделил 10 млн и планирует предоставить еще 10 млн дополнительно. Также решим вопрос с жильем. Официально заявляю: эту семью обеспечим жильем", – заявил Женис Касымбек.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. В момент аварии школьница находилась в общественном транспорте. Во время удара ноги ребенка оказались зажатыми, спасти их не удалось. 4 июня врачи сообщили, что пострадавшая девочка пришла в сознание.

По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. Позднее с заявлением выступил акимат столицы. С обращением можно ознакомиться по этой ссылке.