Жара до 38°С против дождей: о погоде по Казахстану с 12 по 14 июня

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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие дни. Так, согласно данным специалистов, с 12 по 14 июня 2025 года в стране ожидается жара, но с дождями и грозами, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному релизу метеорологов, поступление теплых воздушных масс на территорию Казахстана сформирует по-летнему теплую погоду. Однако и фронтальные системы сохранят свое влияние. "Несмотря на то, что в дневные часы столбики термометров зафиксируют на севере страны +25+33 градуса, а на юге +30+38 градусов, пройдут дожди с грозами, с усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Материал по теме Ветер до 20 м/с и град: Астану, Шымкент и Алматы ждет опасная погода Стоит отметить, что Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) уже выступило с важным заявлением. Специалисты бьют тревогу из-за высокой температуры и напоминают казахстанцам об элементарных правилах на воде и пожарной безопасности.

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