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Общество

Жара до 38°С против дождей: о погоде по Казахстану с 12 по 14 июня

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 14:36 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие дни. Так, согласно данным специалистов, с 12 по 14 июня 2025 года в стране ожидается жара, но с дождями и грозами, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному релизу метеорологов, поступление теплых воздушных масс на территорию Казахстана сформирует по-летнему теплую погоду.

Однако и фронтальные системы сохранят свое влияние.

"Несмотря на то, что в дневные часы столбики термометров зафиксируют на севере страны +25+33 градуса, а на юге +30+38 градусов, пройдут дожди с грозами, с усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Стоит отметить, что Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) уже выступило с важным заявлением. Специалисты бьют тревогу из-за высокой температуры и напоминают казахстанцам об элементарных правилах на воде и пожарной безопасности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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