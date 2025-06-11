Жара до 38°С против дождей: о погоде по Казахстану с 12 по 14 июня
Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие дни. Так, согласно данным специалистов, с 12 по 14 июня 2025 года в стране ожидается жара, но с дождями и грозами, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенному релизу метеорологов, поступление теплых воздушных масс на территорию Казахстана сформирует по-летнему теплую погоду.
Однако и фронтальные системы сохранят свое влияние.
"Несмотря на то, что в дневные часы столбики термометров зафиксируют на севере страны +25+33 градуса, а на юге +30+38 градусов, пройдут дожди с грозами, с усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
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Стоит отметить, что Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) уже выступило с важным заявлением. Специалисты бьют тревогу из-за высокой температуры и напоминают казахстанцам об элементарных правилах на воде и пожарной безопасности.
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