Сильные дожди и жара до 44°С: о погоде по Казахстану на 12-14 июля

Фото: pexels

В Казахстане с 12 по 14 июля 2025 года ожидаются резкие погодные перепады. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По данным специалистов, на севере страны пройдут сильные дожди, на юге сохраняется жара.

Так, согласно распространенному релизу, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на севере, востоке РК – сильные дожди, град, шквал. "Лишь на юге, юго-западе, 12 июля на западе страны под влиянием поля повышенного давления ожидается жаркая и солнечная погода". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также отмечено, что по республике ожидается усиление ветра. Температурные показатели по стране будут следующими: днем на западе республики ожидается сильная жара +35+39°,

в отдельных районах – очень сильная жара +40+42°

на юго-западе 12-13 июля – очень сильная жара +39+44°,

14 июля – сильная жара +38+42°.

в северных регионах – небольшое понижение дневных температур от +17+25 до +15+23°,

на востоке основной фон температуры – +22+30°,

на юге сильная жара +40+43°,

на юго-востоке страны сильная жара +35+38°. Материал по теме Дождь, гроза и +37°С: чем удивит погода в Алматы, Шымкенте и Астане Ранее метеорологи в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение.

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