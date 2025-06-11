Депутат требует разобраться с полной блокировкой счетов казахстанцев

Мажилисмен Серик Ерубаев 11 июня 2025 года в своем депутатском запросе озвучил жалобы казахстанцев о блокировке счетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Ерубаев отметил, что в партию поступает множество жалоб на полную блокировку банковских счетов граждан.

"Это является одной из актуальных проблем на сегодняшний день. Это яркое свидетельство нарушения финансовых прав граждан. В настоящее время если у граждан имеется задолженность по налогам, штрафам, коммунальным платежам, судебный исполнитель полностью блокирует банковские счета, не зависимо от того, какая разница между фактическим размером долга. Например, если на счету гражданина 300 тыс. тенге, а долг составляет всего 50 тыс. тенге, то блокируются все 300 тыс. тенге. Такие действия лишают граждан возможности удовлетворять свои ежедневные потребности, такие как покупка еды и лекарств", – дополнил мажилисмен.

Он подчеркнул, что судебные исполнители используют эти механизмы в соответствии с законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" для взыскания задолженности должников.

"Среди них наиболее эффективным является метод полной блокировки банковских счетов. Приведенный подход позволяет судебным исполнителям максимально использовать свои полномочия, нарушая конституционные права граждан и ставя их в безвыходное положение на неопределенный срок. Даже после погашения суммы долга для выяснения обстоятельств и разблокировки счетов судебному исполнителю может потребоваться два-три дня. А если блокировка счета попадает на выходной день, то это усугубляет проблему", – сказал Ерубаев.

Помимо этого, он напомнил, что существует вознаграждение судебного исполнителя, которое в зависимости от категории дела может достигать 25% от взыскиваемой суммы.

"Глава государства в своем Послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года обратил внимание на эту проблему и поручил прекратить практику полной блокировки счетов граждан. Однако, несмотря на то, что с момента поручения прошел почти год, изменений в этой сфере не наблюдается. Мы считаем, что государство, заботящееся о социальном благополучии своего народа, не должно безосновательно ограничивать свои граждан, а обязано обеспечивать справедливость и правовое равновесие", – дополнил депутат.

Он отметил, что фракция "Ак жол" предлагает закрепить на законодательном уровне частичную, а не полную блокировку счетов – строго в пределах суммы долга. Также предлагается обязать госорганы указывать точную сумму взыскания и заранее уведомлять граждан, давая срок для добровольного погашения, прежде чем вводить ограничения.



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