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Общество

Пересмотреть механизм выплаты пенсий для индивидуальных предпринимателей требует депутат

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 14:27 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Серик Ерубаев 3 июня 2026 года в своем депутатском запросе заявил о коллизиях в законодательстве касательно пенсионных выплат для индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, порядок учета трудового стажа индивидуальных предпринимателей за 1998-2011 годы стал одной из актуальных и системных проблем.

"Этот период совпал со становлением накопительной пенсионной системы в Казахстане. В эти годы индивидуальные предприниматели, применявшие специальный налоговый режим, в соответствии с требованиями действовавшего налогового и пенсионного законодательства уплачивали обязательные пенсионные взносы не ежемесячно, а ежеквартально. Однако на сегодняшний день при назначении пенсионных выплат трудовой стаж учитывается исключительно по ежемесячному принципу, вследствие чего ранее уплаченные ежеквартальные взносы не признаются как ежемесячный трудовой стаж, и пенсионные права граждан необоснованно ограничиваются", – сказал депутат.

К примеру, отмечает он, гражданин проработал 30 лет и своевременно перечислял все обязательные платежи, предусмотренные законодательством. Однако по действующему порядку расчета ему было засчитано лишь 14 лет трудового стажа, в результате чего размер его пенсии существенно снизился.

"Рассматриваемая проблема касается не только отдельных граждан, а носит системный характер и затрагивает тысячи индивидуальных предпринимателей, которые в период перехода к рыночной экономике участвовали в формировании налоговой и пенсионной системы страны и внесли значительный вклад в укрепление экономики. На фоне обсуждения вопроса о повышении порога достаточности пенсионных накоплений подобные пробелы в учете трудового стажа и пенсионных взносов усиливают обеспокоенность тысяч предпринимателей относительно реального размера их будущей пенсии", – добавил депутат.

Он призывает:

  • определить точное количество граждан, которые в 1998-2011 годах в соответствии с законом уплачивали обязательные пенсионные взносы ежеквартально;
  • рассмотреть возможность альтернативного перерасчета ежеквартально уплаченных обязательных пенсионных взносов в ежемесячный формат при исчислении трудового стажа индивидуальных предпринимателей;
  • разработать системные меры, направленные на устранение правовых и методологических противоречий в администрировании пенсионной системы, а также на полное восстановление пенсионных прав данной категории граждан.

Ранее мы писали, что в Казахстане изменились правила начисления и выплаты пенсий.

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Азамат Сыздыкбаев
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