Обмануть на 15 миллионов доверчивого мужчину хотели мошенники в Костанае

Житель Костаная едва не стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты, представившись сотрудниками банка, убедили мужчину, что его сбережения находятся под угрозой и их необходимо срочно перевести на так называемый "безопасный счет", сообщает Zakon.kz.

Поверив злоумышленникам, потерпевший уже успел перевести 4,5 миллиона тенге. А вот дальнейшие действия удалось вовремя остановить полицейским. Они предотвратили перевод оставшихся денег и тем самым сохранили гражданину еще 15 миллионов тенге.

По этому инциденту начато досудебное расследование, рассказали в пресс-службе МВД РК 25 июля 2026 года.

Полиция напоминает, что сотрудники банков, правоохранительных органов и других госучреждений никогда не требуют переводить деньги на "безопасные счета".

Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор, не сообщайте персональные данные, коды из SMS и реквизиты банковских карт. При первых признаках мошенничества обращайтесь в полицию по номеру 102.

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