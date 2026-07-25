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Происшествия

Обмануть на 15 миллионов доверчивого мужчину хотели мошенники в Костанае

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 16:49 Фото: Zakon.kz
Житель Костаная едва не стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты, представившись сотрудниками банка, убедили мужчину, что его сбережения находятся под угрозой и их необходимо срочно перевести на так называемый "безопасный счет", сообщает Zakon.kz.

Поверив злоумышленникам, потерпевший уже успел перевести 4,5 миллиона тенге. А вот дальнейшие действия удалось вовремя остановить полицейским. Они предотвратили перевод оставшихся денег и тем самым сохранили гражданину еще 15 миллионов тенге.

По этому инциденту начато досудебное расследование, рассказали в пресс-службе МВД РК 25 июля 2026 года.

Полиция напоминает, что сотрудники банков, правоохранительных органов и других госучреждений никогда не требуют переводить деньги на "безопасные счета".

Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор, не сообщайте персональные данные, коды из SMS и реквизиты банковских карт. При первых признаках мошенничества обращайтесь в полицию по номеру 102.

Ранее без машин и денег остались более 30 казахстанцев.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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