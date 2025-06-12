Три области Казахстана возглавили рейтинг по самой высокой смертности

Демография – это зеркало социального и экономического состояния региона. За первый квартал 2025 года родились 106 111 детей, умерло 42 628 человек. Таким образом, естественный прирост Казахстана составил более 63 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

По информации "НК" со ссылкой на данные Бюро национальной статистики, за прошедший год показатель смертности в Костанайской области составил 10,10 на 1000 человек населения. Это один из самых высоких коэффициентов в стране, уступающий лишь СКО – 11,51 и ВКО – 11,25. Высокая смертность объясняется возрастной структурой населения.

Численность населения Костанайской области составляет 824 624 человека – около 4,1% от общего населения Казахстана. При этом городское население региона превысило 63%, что выше, чем в среднем по стране (56%). Это означает, что в регионе уровень урбанизации выше среднего по республике.

За первый квартал 2025 года в области родилось 1922 ребенка, умерло 1863 человека. Таким образом, естественный прирост составил всего 59 человек. Важно отметить, что тенденция положительная: количество смертей снизилось почти на 14% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Отдельный повод для размышлений – миграционные процессы. Только за первые три месяца текущего года регион потерял 1004 жителя в результате миграции. Основной отток пришелся на внутренние перемещения – более тысячи человек уехали жить в другие области страны.

"Основная причина – поиск экономических и образовательных возможностей. Молодежь едет в Астану, Алматы, западные регионы", – отмечают на сайте Бюро национальной статистики.

Ранее к казахстанцам с важным предупреждением обратился Минздрав из-за процедурных кабинетов.