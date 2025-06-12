Три области Казахстана возглавили рейтинг по самой высокой смертности
По информации "НК" со ссылкой на данные Бюро национальной статистики, за прошедший год показатель смертности в Костанайской области составил 10,10 на 1000 человек населения. Это один из самых высоких коэффициентов в стране, уступающий лишь СКО – 11,51 и ВКО – 11,25. Высокая смертность объясняется возрастной структурой населения.
Численность населения Костанайской области составляет 824 624 человека – около 4,1% от общего населения Казахстана. При этом городское население региона превысило 63%, что выше, чем в среднем по стране (56%). Это означает, что в регионе уровень урбанизации выше среднего по республике.
За первый квартал 2025 года в области родилось 1922 ребенка, умерло 1863 человека. Таким образом, естественный прирост составил всего 59 человек. Важно отметить, что тенденция положительная: количество смертей снизилось почти на 14% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Отдельный повод для размышлений – миграционные процессы. Только за первые три месяца текущего года регион потерял 1004 жителя в результате миграции. Основной отток пришелся на внутренние перемещения – более тысячи человек уехали жить в другие области страны.
"Основная причина – поиск экономических и образовательных возможностей. Молодежь едет в Астану, Алматы, западные регионы", – отмечают на сайте Бюро национальной статистики.
Ранее к казахстанцам с важным предупреждением обратился Минздрав из-за процедурных кабинетов.