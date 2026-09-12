Аким ВКО: Важно создавать общественные пространства с учетом пожеланий жителей

В поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточного Казахстана открыли сквер площадью почти 16 тыс. кв. м. В церемонии участвовали аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и основатель холдинга аitas Серик Толукпаев, сообщает Zakon.kz.

Проект стал подарком жителям к 50-летию Усть-Каменогорской птицефабрики.

Сквер обустроили на месте неблагоустроенного оврага. Участок выбрали с учетом пожеланий сельчан: семьям с маленькими детьми требовалось место для отдыха ближе к дому. Теперь здесь есть детская площадка, футбольное поле, уличные тренажеры и воркаут-зона и прогулочные дорожки.

Нурымбет Сактаганов подчеркнул заинтересованность областного акимата в создании социальных и культурных объектов, востребованных жителями.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

"Для семей важно, чтобы рядом с домом было место, где можно погулять с детьми, заняться спортом, встретиться с соседями. Поэтому при создании таких пространств нужно прежде всего слышать самих жителей. Благодарю Серика Толукпаева и коллектив птицефабрики за многолетнее участие в развитии района", – отметил глава региона.

Проект реализован за счет средств предприятия при взаимодействии с акиматом Уланского района и aitas meken foundation. Он продолжил традицию поддержки родного поселка: десять лет назад к юбилею птицефабрики здесь открыли Парк ветеранов.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

"Здесь живут наши сотрудники, растут их дети, здесь наш дом. Этот сквер – наша благодарность району и его жителям", – отметил Серик Толукпаев.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

На открытии гости высадили деревья. Основное озеленение запланировано на осень. Особенностью сквера станут авторские композиции художника Санжара Жубанова по мотивам петроглифов Акбауыра, которые ознакомят посетителей с историческим наследием района.