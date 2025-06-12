Сенат одобрил закон, ужесточающий меры в отношении застройщиков

Депутаты Сената 12 июня 2025 года одобрили в двух чтениях закон по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора Суиндика Алдашева, действующий закон "О долевом участии в жилищном строительстве" предусматривает три законных способа привлечения денег.

"Первое – это гарантия единого оператора. Всего выдано 255 гарантий, из них 221 объект завершен, 34 строятся. Второе – участие в проекте банков. Всего выдано разрешений на привлечение денег дольщиков по 588 объектам, из них завершено 455 объектов, 133 строятся. А третье – привлечение денег после возведения каркаса многоквартирного жилого дома. Всего выдано разрешений на привлечение денег дольщиков по 156 объектам, из них завершено 124 объекта, 32 строятся. На сегодняшний день, по информации местных исполнительных органов, по стране имеются проблемные объекты в долевом строительстве", – озвучил депутат.

По его словам, это обусловлено тем, что некоторые застройщики, ссылаясь на гражданские правоотношения, заключают с физическими лицами различные договоры бронирования, инвестирования и т.д., что не обеспечивает должного уровня защиты прав и интересов граждан и приводит к негативным последствиям, таким как задержка сроков сдачи объектов, некачественное строительство и убытки для дольщиков.

"Сложилась негативная практика: недобросовестные застройщики привлекают средства дольщиков в обход Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве", и при рассмотрении дел в судах дольщики проигрывают дела недобросовестным застройщикам. В этой связи назрела необходимость принять меры, направленные на обеспечение прозрачности деятельности жилищного строительства, безопасности сделок, целевого использования денег дольщиков, снижение социального напряжения и нагрузки на бюджет", – сказал он.

Депутат отметил, что для решения этих вопросов законом предусмотрен ряд новелл в части долевого участия в жилищном строительстве.

Пакет ужесточающих мер к застройщикам, предусматривающий:

запрет на заключение предварительных договоров, связанных с приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся домах;

запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков;

проведение мониторинга местными исполнительными органами в части законности привлечения денег дольщиков на рынке строящегося жилья;

запрет ипотеки на приобретение недвижимости в строящемся МЖД;

проведение сделок по купле-продаже строящегося жилья только в безналичной форме;

сокращение срока продления строительства жилого дома с 9 до 5 месяцев.

Пакет стимулирующих мер, позволяющих улучшить условия и снизить требования к застройщикам, направленный на:

снижение требований к застройщикам при долевом строительстве после возведения каркаса дома по опыту;

снижение требований при долевом строительстве способами получения гарантии Единого оператора и участия в проекте банков;

расширение действия закона "О долевом участии в жилищном строительстве" на комплексное строительство индивидуальных жилых домов, это дает возможность получить гарантии Единого оператора, гражданам покупать их по ипотеке, а застройщикам получить финансирование на строительство таких домов;

разрешение уполномоченной компании использовать деньги дольщиков сразу после получения разрешения МИО на привлечение денег дольщиков, не дожидаясь завершения строительства каркаса многоквартирного жилого дома;

снижение требования к застройщику по наличию денег или незавершенного строительства у управляющей компании (УК) с 15 до 10%;

права на открытие УК дополнительных валютного и депозитного счетов, в целях оптимизации расходов УК.

"В целях развития малоэтажного строительства включено понятие "комплекс индивидуальных жилых домов" в сферу регулирования Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". В целях защиты интересов населения создается Центр поддержки дольщиков для консультирования граждан о безопасном приобретении жилья, предоставление информации о наличии у тех или иных застройщиков разрешения МИО либо гарантии Единого оператора. Защита вкладов жилищных строительных сбережений от претензий третьих лиц, а также для обеспечения защиты жилищных строительных сбережений, являющиеся предметом залога по выданным банковским займам", – дополнил Суиндик Алдашев.

Вторая часть предусматривает ряд новелл, направленных на повышение качества автомобильных дорог общего пользования:

введение единой информационной системы по дорожно-строительным материалам и технологиям для обеспечения прозрачности и доступности для всех участников отрасли, включая подрядчиков и проектировщиков;

утверждение уполномоченным органом по автомобильным дорогам правил по обязательному повышению квалификации работников автодорожной отрасли;

в целях усиления контроля за квалификацией подрядчиков, участвующих в дорожных проектах, разделяются аккредитации на общие строительные работы и дорожное строительство;

лиц, осуществляющих технический и авторский надзор, приравнивают к субъектам Закона РК "О противодействии коррупции";

Третья часть содержит ряд новелл, касающихся организации перевозок лиц с инвалидностью на инватакси, в том числе:

расширение возможности оказания услуг инватакси через Портал социальных услуг, который позволяет охватить большее количество лиц с инвалидностью в регионах (в настоящее время услуги инватакси оказываются поставщиками через государственные закупки);

введение альтернативы по оказанию услуг инватакси через государственные закупки при отсутствии поставщиков инватакси по месту жительства на основании заключения комиссии. Норма предусмотрена при отсутствии поставщиков инватакси на Портале социальных услуг;

проведение мониторинга МИО за услугами инватакси, которое позволяет повысить качество оказания поставщиками услуг инватакси.

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