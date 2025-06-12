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Общество

Сенат одобрил закон о фондах целевого капитала

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 11:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената 12 июня 2025 года ободрили в двух чтениях закон о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что целью закона является создание правовой основы для формирования и функционирования фондов целевого капитала и эндаумент-фондов.

"Основными задачами закона являются: урегулирование отношений, возникающих при создании, управлении и ликвидации фондов целевого капитала, формировании, пополнении, расформировании эндаумент-фондов (целевых капиталов) и использовании их инвестиционных доходов, доверительном управлении активами эндаумент-фондов (целевых капиталов)", – говорится в заключении.

Законом предусматриваются механизмы по привлечению дополнительных средств для устойчивой финансовой поддержки объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала), инвестирования активов эндаумент-фонда (целевого капитала) в соответствии с инвестиционной декларацией и законодательством Республики Казахстан, оказания благотворительной помощи выгодополучателям, а также обеспечения открытости и подотчетности деятельности фонда целевого капитала, защита законных интересов вкладчиков.

"Законом предлагаются нормы, направленные на определение эндаумент-фонда (целевого капитала) как имущества, формируемого за счет эндаументов юридических или физических лиц, определение состава активов эндаумент-фонда, состоящих из денежных средств, ценных бумаг, недвижимости и объектов интеллектуальной собственности, установление порядка формирования, пополнения и целевого использования инвестиционного дохода на финансирование объектов меценатской деятельности", – говорится в документе.

Также законом закрепляются нормы по созданию фонда целевого капитала (далее – фонд) в форме некоммерческой организации, предназначенной для управления эндаумент-фондом, установления требований к учредителям фонда, в том числе по праву собственности на передаваемые активы и их свободе от обременений, закрепление организационной структуры управления фондом, включающей попечительский совет как высший орган, исполнительный орган и службу внутреннего аудита, определение порядка создания, государственной регистрации, функционирования и ликвидации фонда.

Кроме того, законом пересмотрены нормы, определяющие цели финансирования для реализации благотворительной программы, предлагаемой выгодополучателем, по использованию инвестиционного дохода на образование, науку и инновационную деятельность, массовый спорт, лекарственное обеспечение и оказание медицинских услуг, социальную защиту населения.

Ожидаемыми результатами при принятии закона являются: создание устойчивых источников финансирования за счет эндаумент-фондов, что будет способствовать развитию социальной сферы, науки, системы образования и обеспечению их долгосрочной конкурентоспособности.

Ранее Сенат одобрил закон, ужесточающий меры в отношении застройщиков.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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