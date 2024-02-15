Закон по вопросам использования пастбищ одобрил Сенат

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты 15 февраля 2024 года одобрили в двух чтениях закон по вопросам использования пастбищ. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сакен Арубаев сообщил, что Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ" направлен на совершенствование действующего законодательства в сфере управления и использования пастбищ.

По его словам, законом вносятся изменения и дополнения в Земельный и Лесной кодексы, Законы РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан" и введения в действие Закона РК от 2 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан" и "О пастбищах".

"В Земельный кодекс вносятся поправки, предусматривающие расширение полномочий местных исполнительных органов области по разработке и утверждению планов мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ, а также по обводнению пастбищ. За нижестоящими местными исполнительными органами (районными, города областного значения, города районного значения, поселка, села, сельских округов) в сфере регулирования земельных отношений закрепляются функции по реализации планов по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры, реализации мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ, а также по обводнению пастбищ", – отметил Сакен Арубаев.

Исключаются также нормы по предоставлению земельных участков на праве временного безвозмездного землепользования гражданам и юридическим лицам Республики Казахстан для отгонного животноводства (сезонные пастбища) и выпаса скота населения.

"Предлагается ужесточить критерий неиспользования пастбищ путем увеличения количества сельскохозяйственных животных, необходимых для выпаса, с 20% до 50% от нормы нагрузки. Вводится запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельскохозяйственных угодий", – указал он.

В Лесной кодекс РК вносится поправка, обязывающая лесное и природоохранное учреждения ежегодно представлять сведения в местный исполнительный орган района (города областного значения) об участках государственного лесного фонда, на которых возможны сенокошение и пастьба скота.

В Закон РК "О пастбищах" вносится понятие "общественные пастбища", направленное на усиление статуса земель вокруг населенного пункта, предназначенных для выпаса скота сельского населения.

В целях решения проблемных вопросов рационального использования пастбищ внесены поправки, направленные на уточнение состава и содержания Плана по управлению пастбищами и их использованию. Указанный План будет утверждаться местным представительным органом района, города областного значения на пять лет.