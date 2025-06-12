Вице-министр по ЧС прокомментировал привлечение учителей к патрулированию пляжей

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев 12 июня 2025 года в Сенате прокомментировал сообщения о привлечении учителей к патрулированию пляжей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что не обладает такой информацией, но поделился сведениями с совещания по купальному сезону. Патрулированием пляжей занимаются сотрудники МЧС совместно с местными исполнительными органами, волонтерами и полицейскими.

"Дети, оставшиеся без попечения родителей, где-то родители заняты, без контроля выходят и купаются в необорудованных для купания местах. Естественно, потом тонут. Необорудованные места – это, сами понимаете, глубина, опасность, под водой что-то находится", – сказал Кеген Турсынбаев.

Вице-министр подчеркнул, что для патрулирования максимально привлекаются все силы и средства ведомства.

Ранее в Минтруда на предложение акима Костаная привлекать учителей для мониторинга несанкционированных пляжей заявили, что это категорически неприемлемо.