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Общество

Вице-министр по ЧС прокомментировал привлечение учителей к патрулированию пляжей

Капчагайское водохранилище, Капчагай, база отдыха на Капчагайском водохранилище, базы отдыха на Капчагае, пляж, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 13:14 Фото: Zakon.kz
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев 12 июня 2025 года в Сенате прокомментировал сообщения о привлечении учителей к патрулированию пляжей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что не обладает такой информацией, но поделился сведениями с совещания по купальному сезону. Патрулированием пляжей занимаются сотрудники МЧС совместно с местными исполнительными органами, волонтерами и полицейскими.

"Дети, оставшиеся без попечения родителей, где-то родители заняты, без контроля выходят и купаются в необорудованных для купания местах. Естественно, потом тонут. Необорудованные места – это, сами понимаете, глубина, опасность, под водой что-то находится", – сказал Кеген Турсынбаев.

Вице-министр подчеркнул, что для патрулирования максимально привлекаются все силы и средства ведомства.

Ранее в Минтруда на предложение акима Костаная привлекать учителей для мониторинга несанкционированных пляжей заявили, что это категорически неприемлемо.

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Бауыржан Муканов
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