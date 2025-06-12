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Общество

Дело Перизат Кайрат на днях передадут в прокуратуру – АФМ

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 14:12 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 12 июня 2025 года рассказал, как скоро уголовное дело в отношении Перизат Кайрат могут передать в суд, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы АФМ отметил, что ознакомление с делом окончено.

"Сейчас идет процедура получения ходатайства и ответа на них. Буквально на днях мы передадим в прокуратуру. Также два человека (проходят по делу: сама Перизат Кайрат и ее мать. – Прим. ред.). Количество потерпевших, я список могу отдельно дать, очень много. (Предварительная сумма причиненного ущерба. – Прим. ред.) 3,5 млрд тенге", – добавил Женис Елемесов.

28 мая 2025 года стало известно, что Перизат Кайрат вменяют 190 статью УК РК – "Мошенничество" и 218 статью УК РК – "Легализация денег, добытых преступным путем".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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