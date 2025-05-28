"Затягивала процесс": когда дело Перизат Кайрат передадут в суд, рассказали в АФМ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года высказался по делу Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от паводков, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы АФМ сообщил, что в рамках уголовного дела признаны подозреваемыми два человека – сама Перизат Кайрат и ее мать.

"Уголовное дело окончено, идет процесс ознакомления участников уголовного процесса с материалами дела. Из-за того, что она (Перизат Кайрат. – Прим. ред.) затягивала процесс ознакомления, очень медленно изучала материалы дела, был установлен график, этот график заканчивается 9 июня. После этого, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РК, дается три дня на заявление ходатайства и после их рассмотрения дело направляется в прокуратуру, надзорный орган в течение 10 дней принимает решение – направить дело в суд", – сказал Женис Елемесов.

По его данным, Перизат Кайрат вменяют 190 статью УК РК – "Мошенничество" и 218 статью УК РК – "Легализация денег, добытых преступным путем".

Санкции статьи предусматривают от 5 до 10 лет лишения свободы и до 7 лет лишения свободы, соответственно.

14 ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя Общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 15 ноября Перизат Кайрат взяли под стражу на два месяца. 16 ноября АФМ раскрыло новые подробности по делу задержанной активистки.

21 февраля 2025 года АФМ раскрыло подробности по новому делу в отношении Перизат Кайрат.