Завершено расследование по делу Перизат Кайрат: ущерб увеличился до 3,5 млрд тенге

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 3 апреля 2025 года объявил о завершении расследования по уголовному делу в отношении Перизат Кайрат, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы АФМ отметил, что в настоящий момент участники дела знакомятся с материалами следствия. Сумма ущерба составила 3,5 млрд тенге. В АФМ утверждают, что Перизат Кайрат легализовывала деньги, добытые преступным путем.

"Перизат Кайрат вкладывала деньги на покупку цветочного магазина Rebel Flowers. Таким образом, позиционировала себя обществу, что является бизнес-леди и зарабатывает деньги на бизнес-пространстве", – сказал Женис Елемесов.

Он добавил, что Перизат Кайрат не признает вину. Она воспользовалась своим правом отказаться от дачи показаний. Всего в деле более 100 томов.

"У нее есть адвокаты, они менялись, было несколько адвокатов. Сейчас новый, другой адвокат знакомится с материалами уголовного дела", – заключил Женис Елемесов.

14 ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Первоначально ее подозревали в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 21 февраля 2025 года АФМ раскрыло подробности по новому делу в отношении Перизат Кайрат.