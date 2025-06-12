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Общество

Как и куда подать заявление, чтобы получить выплату по беременности и родам в Казахстане

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 17:35 Фото: pexels
Как в Казахстане онлайн подать заявление на назначение выплаты по беременности и родам, 12 июня 2025 года рассказали в АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась в Instagram НИТ:

"Будущие мамы могут подать заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) через портал eGov.kz и приложение eGov mobile. Срок оказания услуги – в течение 8 рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты с указанием суммы либо мотивированный ответ об отказе направляются в "Личный кабинет" на портале eGov.kz и в раздел "Уведомления" на eGov mobile".

Как отмечается, для успешной подачи заявки онлайн важно, чтобы медицинская организация внесла сведения по больничному листу в систему регистра беременных женщин, а электронные сведения будущей мамы из единой системы учета трудовых договоров были заполнены кадровой службой работодателя.

Инструкция по подаче заявления на назначение выплаты по беременности и родам

По данным Минтруда, социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату c начала текущего года получили 81,8 тыс. человек на общую сумму 117,3 млрд тенге, в том числе в апреле выплату получили 24,8 тыс. человек на сумму 32,3 млрд тенге.

Средний размер назначенной выплаты составил 1 637 575 тенге.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 17:35
Названы размеры пособий и выплат на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане

Ранее казахстанцам напомнили важные детали про подачу заявления на заключение/регистрацию брака.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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