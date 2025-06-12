Казахстанцам напомнили важные детали про подачу заявления на регистрацию брака
Фото: freepik
Сегодня, 12 июня 2025 года, в АО "Национальные информационные технологии" казахстанцам рассказали, с какого возраста и куда они могут подать заявление на регистрацию брака, сообщает Zakon.kz.
Гражданам напомнили, что подать заявление на заключение/регистрацию брака можно на портале eGov.kz.
"Пары, достигшие 18 лет, могут подать заявление на регистрацию брака через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile".Пресс-служба АО "НИТ"
Также желающим заключить брак разъяснили срок подачи заявления:
- Заявление подается не позднее чем за 15 календарных дней до даты регистрации брака.
- День подачи заявления в этот срок не включается.
- Сокращение срока возможно только при наличии уважительных причин и подтверждающих документов.
"После подачи заявления одним из партнеров второй должен подтвердить согласие через свой личный кабинет на eGov.kz".Пресс-служба АО "НИТ"
Подробная инструкция по подаче заявления
Ранее в АО "НИТ" рассказали, что нужно сделать каждому казахстанцу перед выездом за границу.
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