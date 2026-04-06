Блогеру через забор перебросили 15 млн тенге: суд вынес приговор

фотоаппарат, съемка, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 14:31 Фото: pixabay
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области вынесен приговор блогеру – жителю Карабалыкского района – за вымогательство в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из релиза суда, распространенного 6 апреля 2026 года:

"С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенных деяний, всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимому С. (блогеру. – Прим. ред.) наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности".

Судом установлено, что в феврале 2025 года блогер стал свидетелем вывоза падежа и выбракованной птицы, принадлежащей ТОО.

"Зная о том, что подобные действия нарушают санитарные нормы и правила утилизации биологических отходов, он произвел видеозапись на камеру своего мобильного телефона и опубликовал ее на своем YouTube-канале. На основании данной публикации были проведены проверки со стороны уполномоченных органов и ТОО привлечено к административной ответственности".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области

Затем, как установлено судом, представитель ТОО встретился с блогером для получения от него разъяснений причин публикации и с просьбой удалить запись.

"В ходе беседы С. открыто заявил, что располагает рядом иных видеозаписей аналогичного содержания о деятельности ТОО, и предложил урегулировать вопрос за вознаграждение путем передачи автомобиля Shacman либо денежных средств в размере 20 000 000 тенге. ТОО обратилось с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. В ходе проведения негласных следственных действий С. указал место и способ передачи денежных средств, предложив перекинуть их через забор его двора. В тот же день представитель ТОО передал С. денежные средства в размере 15 000 000 тенге, перебросив их через забор домовладения С."Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области

Отмечается, что блогер в суде вину не признал. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы, а сторона защиты – вынести оправдательный приговор.

Санкция ч. 4 ст. 194 УК РК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Суд при назначении наказания признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, наличие малолетнего ребенка.

"Приговор в законную силу не вступил".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области

Ранее стало известно, сможет ли бывший первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Жаксылык Омар, осужденный к 6 годам лишения свободы, выйти на свободу по УДО и амнистии.

