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Общество

Два циклона накроют Казахстан: чего ждать от погоды в выходные

Казгидромет, прогноз на выходные, жара и дожди, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 10:47 Фото: pexels
На территорию Казахстана не прекращают смещаться циклоны. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды по Казахстану с 14 по 16 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, в ближайшие дни с северо-запада начнет свое движение очередной циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди и грозы.

К примеру, 15-16 июня в отдельных районах Западно-Казахстанской, Атырауской областей ожидаются сильные дожди. Также возможно выпадение града и понижение температуры воздуха.

На юге прогнозируют иную историю.

"Южная половина страны по-прежнему будет находиться под влиянием теплых воздушных масс из районов Ирана, которые сохранят довольно высокие температуры воздуха".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 10:47
Грозы, град и жара: Казахстан накроет опасная погода 13 июня

В Астане и 17 областях Казахстана на 13 июня объявлено штормовое предупреждение. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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