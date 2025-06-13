Два циклона накроют Казахстан: чего ждать от погоды в выходные

На территорию Казахстана не прекращают смещаться циклоны. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды по Казахстану с 14 по 16 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, в ближайшие дни с северо-запада начнет свое движение очередной циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди и грозы.

К примеру, 15-16 июня в отдельных районах Западно-Казахстанской, Атырауской областей ожидаются сильные дожди. Также возможно выпадение града и понижение температуры воздуха.

На юге прогнозируют иную историю.

"Южная половина страны по-прежнему будет находиться под влиянием теплых воздушных масс из районов Ирана, которые сохранят довольно высокие температуры воздуха". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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В Астане и 17 областях Казахстана на 13 июня объявлено штормовое предупреждение. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.