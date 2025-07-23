Циклон с грозами и градом надвигается на Казахстан

В предстоящие трое суток через территорию Казахстана будет смещаться активный циклон. Об этом предупредили казахстанцев синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды на 24, 25 и 26 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному релизу, по стране пройдут дожди с грозами.

Также на западе, севере, в центре республики ожидаются сильные дожди, град, шквал.

Что касается востока и юго-востока страны, то там прогнозируют погоду преимущественно без осадков.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей.

Далее метеорологи озвучили температурные показатели.

К примеру, очень сильная жара прогнозируется днем 25-26 июля на западе, севере Алматинской области – +42°C.

Сильная жара ожидается 24 июля днем на западе, юго-западе, северо-западе страны +35+38°C.

24-25 июля в центре республики +35+38°C, на юге – +40+42°C.

24-26 июля на юго-востоке +35+39°C.

25-26 июля на востоке +35+38°C.

26 июля на севере +35°C.

Ранее специалисты предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях жителей трех городов.