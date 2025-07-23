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Общество

Циклон с грозами и градом надвигается на Казахстан

циклон, Казахстан, прогноз погоды, жара, ливни, 24, 25, 26 июля, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 12:25 Фото: pexels
В предстоящие трое суток через территорию Казахстана будет смещаться активный циклон. Об этом предупредили казахстанцев синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды на 24, 25 и 26 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному релизу, по стране пройдут дожди с грозами.

Также на западе, севере, в центре республики ожидаются сильные дожди, град, шквал.

Что касается востока и юго-востока страны, то там прогнозируют погоду преимущественно без осадков.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей.

Далее метеорологи озвучили температурные показатели.

К примеру, очень сильная жара прогнозируется днем 25-26 июля на западе, севере Алматинской области – +42°C.

  • Сильная жара ожидается 24 июля днем на западе, юго-западе, северо-западе страны +35+38°C.
  • 24-25 июля в центре республики +35+38°C, на юге – +40+42°C.
  • 24-26 июля на юго-востоке +35+39°C.
  • 25-26 июля на востоке +35+38°C.
  • 26 июля на севере +35°C.

Ранее специалисты предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях жителей трех городов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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