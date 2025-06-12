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Общество

Грозы, град и жара: Казахстан накроет опасная погода 13 июня

погода, Казахстан, опасный прогноз, жара, дожди, грозы, град, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 17:44 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на пятницу, 13 июня 2025 года, по всей стране. Согласно данным специалистов, на большую часть республики окажет влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного релиза, 13 июня пройдут дожди с грозами. Также сказано, что днем на севере страны ожидается сильный дождь, на северо-западе, севере, в центре – град, ночью и утром туман.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра.

"Лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона сохраняется ясная погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В продолжении говорится, что в Алматинской, Карагандинской областях, на востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Палодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на севере, в центре, в южной половине Восточно-Казахстанской областей, в областях Улытау, Жетысу и Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангыстауской, на юге Костанайской области и области Улытау, на западе Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

"Днем в областях Жетысу, Абай, в Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется, в Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается сильная жара 35-38 градусов".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 17:44
Пятница, 13 июня 2025 года: суеверия и приметы

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 13 по 15 июня, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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