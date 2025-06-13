Посольство Казахстана в Израиле выпустило срочное обращение к гражданам РК
Согласно заявлению, опубликованному на сайте посольства 13 июня 2025 года:
"Всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать указания Командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана".
Кроме того, для граждан Казахстана в Израиле открыты линии экстренной связи.
Контакты посольства Казахстана в Израиле:
- +972 (3) 503 78 85 (дежурный);
- +972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp);
- +972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp);
- +7 700 111 31 96 (WhatsApp).
В ночь на 13 июня 2025 года Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по Ирану. Израиль объявил чрезвычайное положение и закрыл воздушное пространство. Кроме того, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что начала операцию под кодовым названием "Народ-лев", нацеленную на ядерную программу Ирана.
Позднее стало известно, что во время атаки в Иране погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи. Военный представитель Ирана заявил, что Тегеран решительно ответит на израильские авиаудары по территории страны.