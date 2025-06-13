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Общество

Посольство Казахстана в Израиле выпустило срочное обращение к гражданам РК

Израиль, Казахстан, посольство, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 09:13 Фото: pixabay
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство Казахстана в Израиле опубликовало срочное сообщение для казахстанцев, находящихся в Израиле, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте посольства 13 июня 2025 года:

"Всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать указания Командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана".

Кроме того, для граждан Казахстана в Израиле открыты линии экстренной связи.

Контакты посольства Казахстана в Израиле:

  • +972 (3) 503 78 85 (дежурный);
  • +972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp);
  • +972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp);
  • +7 700 111 31 96 (WhatsApp).

В ночь на 13 июня 2025 года Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по Ирану. Израиль объявил чрезвычайное положение и закрыл воздушное пространство. Кроме того, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что начала операцию под кодовым названием "Народ-лев", нацеленную на ядерную программу Ирана.

Позднее стало известно, что во время атаки в Иране погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи. Военный представитель Ирана заявил, что Тегеран решительно ответит на израильские авиаудары по территории страны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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