Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат оштрафовали на 24 миллиона тенге

Штрафом в 24 миллиона тенге завершилась проверка экологов на промышленном предприятии ТОО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (УК ТМК), где зафиксированы серьезные экологические нарушения, сообщает Zakon.kz.

Предприятие оказалось в центре экологического конфликта после инцидента, произошедшего 19 мая 2025 года. Тогда жители Усть-Каменогорска заметили желтый туман и резкий запах хлора, многие жаловались на головокружение и общее недомогание.

В региональной службе коммуникаций со ссылкой на руководство УК ТМК пояснили, что никаких внештатных ситуаций не происходило. По официальной версии, на предприятии проводилась незапланированная очистка системы конденсации хлорирующей установки.

Фото Киры Мороз

Однако экологи, которые на месте провели замеры воздуха, зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлора. Тогда же было заявлено о том, что на предприятии будет проведена проверка. 5 июня стали известны итоги этой проверки.

"Внеплановая проверка, проведенная с 20 мая по 2 июня, выявила грубые нарушения, включая неправильную эксплуатацию газоочистного оборудования. Во время профилактической очистки газохода на хлорирующей установке произошло кратковременное превышение давления, из-за чего загрязняющие вещества вышли в атмосферу, минуя систему очистки. Инцидент продолжался около двух часов – это подтвердили также специалисты ДЧС ВКО, участвовавшие в расследовании", – заявили в Департаменте экологии ВКО.

Также экологи зафиксировали несоответствия в точках отбора проб, что, по словам специалистов, может свидетельствовать о нарушении правил экологического мониторинга и возможных искажениях данных о фактических выбросах.

Фото Киры Мороз

"По результатам проверки общая сумма наложенного штрафа предприятию составила порядка 24 млн тенге, а также выдано предписание на устранение выявленных нарушений, рекомендовано разработать меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Если предписание не будет исполнено в установленный срок, добавили в департаменте, будет проведена повторная проверка.

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