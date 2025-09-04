В Алматы прокуратура вернула в госсобственность часть здания Департамента госдоходов

Прокуратура города Алматы 4 сентября сообщила о возвращении в государственную собственность части здания Департамента государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, прокуратурой Алмалинского района установлена незаконная приватизация административного помещения площадью 486 квадратных метров. В 2006 году здание было реализовано ТОО "БибиДана" по заниженной стоимости, а затем безвозмездно передано АО "Авиационная компания Саяхат".

Суд удовлетворил иск прокуратуры о признании сделки недействительной. Решение вступило в законную силу.

В настоящее время Департамент государственного имущества и приватизации Алматы проводит оценку возвращенного объекта.

Ранее в Управлении градостроительного контроля Алматы 3 сентября 2025 года рассказали, сколько незаконных строительных объектов снесли в городе и сколько еще намерены снести. Подробнее можно узнать здесь.

