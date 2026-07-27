#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
Общество

В Казахстане снижается численность саранчи

саранча, посевы, МСХ, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 14:53 Фото: pixabay
Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Сакен Каныбеков 27 июля 2026 года на брифинге в СЦК сообщил о снижении численности саранчовых в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, при рассмотрении динамики распространения саранчовых последних лет наблюдался рост численности.

"Пиковым стал 2024 год, когда защитными мероприятиями было охвачено 3,1 млн гектаров. Начиная с 2025 года отмечается снижение: было обработано 2,7 млн гектаров, что на 13% меньше показателя 2024 года. В 2026 году – 33% от объема обработок предыдущего года", – сказал Сакен Каныбеков.

Он также отметил, что снижение численности вредителей стало результатом комплексной работы, а существенный вклад в достижение данного результата внесли совершенствование деятельности системы защиты растений.

Об атаке саранчи в граничащих с Казахстаном регионах читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
саранча, посевы, МСХ
15:39, Сегодня
Когда Казахстану ждать нашествия саранчи: комментарий Минсельхоза
Саранча
16:08, 16 июля 2024
Эксперт о саранче: Если мы ее уничтожим, то получим другие проблемы
Берик Манасов стал председателем Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК
17:00, 01 августа 2023
Берик Манасов стал председателем Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дияр Аманали
16:11, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: казах Аманали победил грузина Кеделидзе в четвертьфинале
Арина Соболенко
15:52, Сегодня
"Иногда хочется расслабиться": Соболенко о причинах поездки в Австрию после "Уимблдона"
Гуаль о победе &quot;Кайрата&quot; над &quot;Ордабасы&quot;
15:35, Сегодня
"Мы сделали свою работу": Марк Гуаль о победе "Кайрата" над "Ордабасы" в КПЛ
Али Алмас
15:21, Сегодня
Казахстанский борец Али Алмас вышел в полуфинал чемпионата мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: