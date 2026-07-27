В Казахстане снижается численность саранчи

Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Сакен Каныбеков 27 июля 2026 года на брифинге в СЦК сообщил о снижении численности саранчовых в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, при рассмотрении динамики распространения саранчовых последних лет наблюдался рост численности.

"Пиковым стал 2024 год, когда защитными мероприятиями было охвачено 3,1 млн гектаров. Начиная с 2025 года отмечается снижение: было обработано 2,7 млн гектаров, что на 13% меньше показателя 2024 года. В 2026 году – 33% от объема обработок предыдущего года", – сказал Сакен Каныбеков.

Он также отметил, что снижение численности вредителей стало результатом комплексной работы, а существенный вклад в достижение данного результата внесли совершенствование деятельности системы защиты растений.

Об атаке саранчи в граничащих с Казахстаном регионах читайте в материале.