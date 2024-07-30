Массовую гибель раков сняли на видео напротив набережной в Актау
Как пишет портал "Лада", председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER, член общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков предполагает, что причиной гибели мелкой рыбы и раков мог стать выброс вредных веществ в море.
"По ракам я не специалист, но, судя по видео, могу предположить, что был какой-то несанкционированный сброс вредных веществ. Нужны анализы воды с этого места и проб с тушек раков", – сказал эколог.
По другой версии – ракам не хватило кислорода в воде. Эколог, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что для раков ходить стаями 50-60 штук несвойственно. Эти членистоногие предпочитают одиночество.
"Возможно, из-за звуков моторных лодок они были напуганы, сбились в кучу под водоросли и из-за массового скопления им не хватило кислорода, они ослабели и погибли", – предположил эксперт.
Между тем в Департаменте экологии региона заявили, что возьмут пробы воды для проверки, чтобы узнать, нет ли превышений вредных веществ.
Ранее сообщалось, что в 2024 году уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область) увеличился на 119 см.