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Массовую гибель раков сняли на видео напротив набережной в Актау

массовую гибель раков сняли на видео в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 18:50 Фото: pixabay
30 июля жители Актау засняли на дне моря, в 500 метрах от берега, напротив набережной Актау, скопление мертвых раков. Люди обеспокоены массовой гибелью членистоногих, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Лада", председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER, член общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков предполагает, что причиной гибели мелкой рыбы и раков мог стать выброс вредных веществ в море.

"По ракам я не специалист, но, судя по видео, могу предположить, что был какой-то несанкционированный сброс вредных веществ. Нужны анализы воды с этого места и проб с тушек раков", – сказал эколог.

По другой версии – ракам не хватило кислорода в воде. Эколог, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что для раков ходить стаями 50-60 штук несвойственно. Эти членистоногие предпочитают одиночество.

"Возможно, из-за звуков моторных лодок они были напуганы, сбились в кучу под водоросли и из-за массового скопления им не хватило кислорода, они ослабели и погибли", – предположил эксперт.

Между тем в Департаменте экологии региона заявили, что возьмут пробы воды для проверки, чтобы узнать, нет ли превышений вредных веществ.


Ранее сообщалось, что в 2024 году уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область) увеличился на 119 см.

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