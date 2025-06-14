Шоу дронов и тысячи зрителей: в Актобе отпраздновали юбилей Алии Молдагуловой

В Актюбинской области торжества по случаю празднования 100-летия Алии Молдагуловой завершились зрелищным шоу дронов, которое посмотрели тысячи зрителей, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии под название "Әлия – ғұмыр" приняли участие аким региона Асхат Шахаров и советник президента Республики Казахстан Малик Отарбаев. Впечатляющая световая инсталляция стала кульминацией празднования юбилейной даты легендарной землячки актюбинцев.

Фото: акимат Актюбинской области

Основное праздничное действо прошло в Актобе на площади возле стелы "Қазақ халқына мың алғыс". Зрителей порадовала красочная концертная программа. На сцене выступили звезды местной эстрады и артисты, приглашенные из столицы.

В акимате региона отметили, что в концерте приняли участие Аллаберген Жаксыбаев, Рита и Дулат Айтжановы, Канат и Светлана Айтбаевы, Мирас и Куралай Бекжановы, Марат Айтимов, Алихан Зейнолла и многие другие земляки. Причем, сначала со звездами транслировался телемост, во время которого они с теплыми словами обращались к актюбинцам. А после артисты выходили на сцену и исполняли любимые песни публики.

Фото: акимат Актюбинской области

Шквал восторга вызвали выступления популярного исполнителя Садраддина и легенды казахстанской сцены Розы Рымбаевой. Садраддин зарядил публику яркой энергетикой, исполнив свои хиты: "⁠Үйге", "⁠Қанша күн?", "Бақыт", "Жауап бар ма?" и другие. А народная артистка Роза Рымбаева подарила зрителям целую палитру любимых песен – "Любовь настала", "Сол бір кездер", "Шақырады көктем", "Балдәурен". Финалом вечера стало проникновенное исполнение ставшей символом героини песни "Әлия", которое тронуло сердца всех присутствующих.

Фото: акимат Актюбинской области

После сотни синхронно взлетевших дронов превратили ночное небо в живое полотно: зрители увидели образы Алии Молдагуловой, Димаша Кудайбергена, символы Актобе и другие визуальные композиции. Во время демонстрации Государственного флага более 40 тысяч зрителей одновременно исполнили Государственный гимн. Световое шоу сопровождалось эффектной музыкой и лазерами. Шоу дронов было подготовлено Aspan Galaxy.

Фото: акимат Актюбинской области

Прошедшие с начала года мероприятия, посвященные 100-летию Алии Молдагуловой, стали настоящим символом единства и гордости за нашу историю и культуру.

Фото: акимат Актюбинской области

Юбилейные торжества завершились насыщенной программой, развернувшейся в течение двух дней. В ее рамках прошли спортивные соревнования, праздничные концерты, театрализованные постановки и церемонии возложения цветов к памятникам героини. Торжества объединили жителей области, вдохновили молодежь и напомнили всем о великом подвиге юной героини, чей пример служит вечным ориентиром для будущих поколений.

Память и уважение к Алие Молдагуловой навсегда останутся в сердцах актюбинцев, а юбилейные события стали ярким свидетельством неугасаемой силы ее наследия.