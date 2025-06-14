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Общество

Поэзия и наука у подножия Алтая: в Катон-Карагайском районе прошли республиканская конференция и фестиваль

культура , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 16:09 Фото: пресс-центр ВКО
В одном из самых живописных уголков Восточного Казахстана – у подножия Алтая – прошли ежегодные национальные культурные мероприятия: республиканская научно-практическая конференция "Ұлттық рух жыршысы" и поэтический фестиваль "Төр Алтай Қалиханы мен Дидахметін жырлайды", сообщает Zakon.kz.

Мероприятия собрали не только литераторов, ученых и молодежь, но и почетных гостей – известных представителей творческой интеллигенции, политиков, предпринимателей, родных и соратников писателей, внёсших значимый вклад в развитие отечественной культуры. Участники обсудили творческое наследие выдающихся писателей и осмыслили их вклад в развитие национальной литературы и духовности.

Фото: пресс-центр ВКО

В рамках конференции прозвучали доклады доктора филологических наук Кулбека Ергобека, писателя Нурдаулета Акыша, профессора Гаухар Балтабаевой и других известных исследователей. Зрители также увидели театрализованную постановку, музыкальные выступления и видеоработы о писателях.

Фото: пресс-центр ВКО

На выставке были представлены книги, архивные фотографии и лучшие работы республиканского конкурса художников. Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей.

Поэтический фестиваль, прошедший на открытом воздухе близ села Топкаин, стал настоящим торжеством казахского слова. Он прошел в рамках международного музыкального фестиваля "Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі".

Фото: пресс-центр ВКО

С приветственным словом к участникам обратился аким ВКО Нурымбет Сактаганов. Затем перед гостями выступили признанные казахстанские поэты – Дәулет Телманов, Қалқаман Сарин, Әскерхан Ақтай, Ерлан Жүніс, Бақытжан Райыс, Бауыржан Игілік, Естай Жаңабай, Олжас Керейхан, Оразай Жеңісұлы, Мерей Қарт, Қызырбек Дүргінбайұлы, Серікзат Дүйсенғазы, Құмар Зиятхан, Мұратқан Кенжехан и Дана Исағұлқызы. Их поэтические произведения были посвящены памяти выдающихся писателей и красоте родного Алтая – символа духовности, величия и тюркской идентичности.

Фото: пресс-центр ВКО

Фестиваль украсили выступления этно- и фольклорных ансамблей "Алтай", "Барқытбел", "An.Sal.Dar", "Назқоңыр", "Дарабоз", а также исполнителей Нұргүл Қабдоллаевой, Халықа Хамита и Жаухаз Бабахановой. Финалом вечера стала церемония награждения, в которой приняли участие известные общественные деятели и представители Союза писателей Казахстана.

Фото: пресс-центр ВКО

Стоит отметить, что мероприятия стали настоящим праздником казахской поэзии, культуры и национальной памяти, объединившим прошлое и настоящее у подножия великого Алтая.

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Андрей Дюсупов
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