Птичий рай Алтая: уникальный заповедник в Казахстане показал богатство пернатого мира
Известно, что природа Маркакольского государственного природного заповедника поражает своим богатством и разнообразием. Но особое место в ней занимают птицы.
На территории заповедника зарегистрирован 261 вид птиц.
Среди них:
- водоплавающие – огарь, кряква, серая утка, шилохвость и другие;
- представители таежных и высокогорных экосистем – белая куропатка, тетерев, глухарь, горная овсянка, кедровка, большая синица, горная трясогузка, ушастая сова, чеглок и многие другие.
Однако особую ценность представляют 27 редких и исчезающих видов птиц. Такие как:
- черный аист;
- гусь-сухонос;
- алтайский улар;
- беркут;
- скопа;
- филин;
- серый журавль;
- лебедь-кликун;
- черноголовый хохотун.
Маркакольский государственный природный заповедник – это уникальная охраняемая природная зона на востоке Казахстана, расположенная в Маркакольской котловине гор Южного Алтая. Он был основан в 1976 году для защиты таежных лесов, горных лугов и чистейшего высокогорного озера Маркаколь. В 2022 году заповедник официально вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.
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