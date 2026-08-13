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События

Птичий рай Алтая: уникальный заповедник в Казахстане показал богатство пернатого мира

черный аист, птица, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 13:01 Фото: pixabay
На востоке Казахстана, в живописной Маркакольской котловине Южного Алтая, расположено удивительное озеро Маркаколь – одно из самых высокогорных озер Средней Азии и настоящая жемчужина Алтая, сообщает Zakon.kz.

Известно, что природа Маркакольского государственного природного заповедника поражает своим богатством и разнообразием. Но особое место в ней занимают птицы.

На территории заповедника зарегистрирован 261 вид птиц.

Среди них:

  • водоплавающие – огарь, кряква, серая утка, шилохвость и другие;
  • представители таежных и высокогорных экосистем – белая куропатка, тетерев, глухарь, горная овсянка, кедровка, большая синица, горная трясогузка, ушастая сова, чеглок и многие другие.

Однако особую ценность представляют 27 редких и исчезающих видов птиц. Такие как:

  • черный аист;
  • гусь-сухонос;
  • алтайский улар;
  • беркут;
  • скопа;
  • филин;
  • серый журавль;
  • лебедь-кликун;
  • черноголовый хохотун.

Маркакольский государственный природный заповедник – это уникальная охраняемая природная зона на востоке Казахстана, расположенная в Маркакольской котловине гор Южного Алтая. Он был основан в 1976 году для защиты таежных лесов, горных лугов и чистейшего высокогорного озера Маркаколь. В 2022 году заповедник официально вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

11 августа 2026 года один из старейших зоопарков Казахстана – Карагандинский – поделился радостной новостью. Как оказалось, у пары сине-голубых ара появился малыш.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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