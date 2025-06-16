33,5 млн за квартиру, 700 тенге за игрушку: казахстанцам после жалоб вернули 881 млн тенге
Как оказалось, это произошло после обращений и жалоб в Комитет по защите прав потребителей.
Претензии казахстанцев чаще всего касались:
- некачественных товаров (автомобили, косметика, мобильные телефоны);
- неоказанных или ненадлежащим образом оказанных услуг (санаторно-курортное обслуживание, общественное питание, фитнес, туризм);
- нарушений в сфере недвижимости (несвоевременная передача, отсутствие оформления).
Далее в ведомстве перечислили примеры. Так, в Алматы предотвращена незаконная перепродажа недвижимости стоимостью 215 млн тенге третьему лицу. А в Карагандинской области обеспечена передача квартиры стоимостью 33,5 млн тенге, не предоставленной в течение 45 дней.
Кроме того, в Семее привлечено к ответственности заведение общественного питания, не исполнившее заказ и не оформившее потребительский уголок.
- В Актюбинской области по искам к туроператорам в досудебном и судебном порядке взыскано 6,6 млн тенге.
- В Павлодарской области и области Жетысу защищены интересы десятков потребителей: возвращено 10,8 млн тенге по навязанным кредитам за косметику и 7,2 млн тенге – за недоставленные смартфоны.
- В Туркестанской области возмещено 1,2 млн тенге за несостоявшийся тур в Дубай.
- В Шымкенте – компенсации за фитнес-услуги в санитарно не соответствующих помещениях.
Примечательно, что даже в случае с некачественной игрушкой стоимостью 700 тенге гражданин добился справедливости.
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