33,5 млн за квартиру, 700 тенге за игрушку: казахстанцам после жалоб вернули 881 млн тенге

С января по май 2025 года потребителям в Казахстане вернули более 800 миллионов тенге. Такой интересной статистикой поделились с Zakon.kz в Министерстве торговли и интеграции.

Как оказалось, это произошло после обращений и жалоб в Комитет по защите прав потребителей.

Претензии казахстанцев чаще всего касались:

некачественных товаров (автомобили, косметика, мобильные телефоны);

неоказанных или ненадлежащим образом оказанных услуг (санаторно-курортное обслуживание, общественное питание, фитнес, туризм);

нарушений в сфере недвижимости (несвоевременная передача, отсутствие оформления).

Далее в ведомстве перечислили примеры. Так, в Алматы предотвращена незаконная перепродажа недвижимости стоимостью 215 млн тенге третьему лицу. А в Карагандинской области обеспечена передача квартиры стоимостью 33,5 млн тенге, не предоставленной в течение 45 дней.

Кроме того, в Семее привлечено к ответственности заведение общественного питания, не исполнившее заказ и не оформившее потребительский уголок.

В Актюбинской области по искам к туроператорам в досудебном и судебном порядке взыскано 6,6 млн тенге.

В Павлодарской области и области Жетысу защищены интересы десятков потребителей: возвращено 10,8 млн тенге по навязанным кредитам за косметику и 7,2 млн тенге – за недоставленные смартфоны.

В Туркестанской области возмещено 1,2 млн тенге за несостоявшийся тур в Дубай.

В Шымкенте – компенсации за фитнес-услуги в санитарно не соответствующих помещениях.

Примечательно, что даже в случае с некачественной игрушкой стоимостью 700 тенге гражданин добился справедливости.

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2 июня Министерство торговли опубликовало важную информацию касательно цен на продукты. Как оказалось, по итогам мая на потребительском рынке зафиксирована разнонаправленная динамика цен, обусловленная завершением срока хранения прошлогоднего урожая и переходом к поставкам ранней продукции. Ожидается, что с поступлением свежих овощей на рынок инфляционное давление снизится, отметили в ведомстве.