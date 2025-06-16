Аэропорт Астаны обратился к казахстанцам

В Астане с 16 по 18 июня 2025 года пройдет форум "Центральная Азия – Китай". В эти дни в столице Казахстана будут действовать временные ограничения движения. В связи с этим Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева выступил с важным обращением, сообщает Zakon.kz.

В заявлении к пассажирам сказано, что возможны затруднения на участке от аэропорта до проспекта Мангилик Ел (по Кабанбай батыра).

"Просим вас заранее планировать поездку в аэропорт, учитывая возможные ограничения. Рекомендуем выезжать заблаговременно и выбирать альтернативные маршруты". Пресс-служба аэропорта Астаны

Кроме того, в данный период возможны изменения в расписании полетов.

Также путешественников попросили уточнять актуальную информацию у авиакомпании.

Ранее уже сообщалось, что из-за международного события в Астане на три дня перекроют несколько улиц.