Аэропорт Астаны обратился к казахстанцам
Фото: Zakon.kz
В Астане с 16 по 18 июня 2025 года пройдет форум "Центральная Азия – Китай". В эти дни в столице Казахстана будут действовать временные ограничения движения. В связи с этим Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева выступил с важным обращением, сообщает Zakon.kz.
В заявлении к пассажирам сказано, что возможны затруднения на участке от аэропорта до проспекта Мангилик Ел (по Кабанбай батыра).
"Просим вас заранее планировать поездку в аэропорт, учитывая возможные ограничения. Рекомендуем выезжать заблаговременно и выбирать альтернативные маршруты".Пресс-служба аэропорта Астаны
Кроме того, в данный период возможны изменения в расписании полетов.
Также путешественников попросили уточнять актуальную информацию у авиакомпании.
Ранее уже сообщалось, что из-за международного события в Астане на три дня перекроют несколько улиц.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript