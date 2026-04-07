Общество

Аэропорт Астаны предупредил о переносе рейсов с 15 апреля

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 11:10 Фото: unsplash
Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" выступила с важным обращением к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Заявление воздушной гавани опубликовано в Telegram-канале 6 апреля 2026 года.

Пассажирам напомнили, что в период с 15 апреля по 31 мая 2026 года в аэропорту будут проводиться плановые ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе с 10:00 до 18:00.

"В связи с этим все рейсы, запланированные на указанный период времени, заблаговременно перенесены на более ранние или более поздние часы. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок".Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

Также вылетающих и встречающих просят заранее уточнять актуальное время вылета на официальном сайте аэропорта или у авиакомпании.

Есть и упоминание о том, что терминал аэропорта и все зоны обслуживания пассажиров функционируют в штатном режиме без ограничений.

Во избежание возможного скопления пассажиров в зонах регистрации и предполетного досмотра просим вас прибывать в аэропорт заблаговременно:

  • не менее чем за 2 часа до вылета по внутренним рейсам;
  • не менее чем за 3 часа до вылета по международным рейсам.

Материал по теме

В Казахстане назвали сроки появления интернета в самолетах

1 апреля 2026 года крупнейшая авиакомпания Казахстана в третий раз отменила рейсы в Дубай. Так, в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке Air Astana вынуждена продлить отмену регулярных рейсов в Дубай из Алматы и Астаны на период с 1 по 30 апреля включительно.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Пассажирам сделали важное предупреждение в аэропорту Астаны
13:04, 10 марта 2026
Пассажирам сделали важное предупреждение в аэропорту Астаны
Пассажиров аэропорта Астаны попросили сохранять спокойствие: что там произошло
11:24, 12 сентября 2025
Пассажиров аэропорта Астаны попросили сохранять спокойствие: что там произошло
"Имейте при себе оригиналы документов 2 августа": важная информация для пассажиров аэропорта Астаны
17:23, 01 августа 2025
"Имейте при себе оригиналы документов 2 августа": важная информация для пассажиров аэропорта Астаны
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан получил третьего полуфиналиста на чемпионата Азии по борьбе за день
12:04, Сегодня
Казахстан получил третьего полуфиналиста на чемпионата Азии по борьбе за день
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
11:50, Сегодня
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
11:48, Сегодня
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
11:43, Сегодня
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
