Аэропорт Астаны предупредил о переносе рейсов с 15 апреля

Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" выступила с важным обращением к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Заявление воздушной гавани опубликовано в Telegram-канале 6 апреля 2026 года.

Пассажирам напомнили, что в период с 15 апреля по 31 мая 2026 года в аэропорту будут проводиться плановые ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе с 10:00 до 18:00 .

"В связи с этим все рейсы, запланированные на указанный период времени, заблаговременно перенесены на более ранние или более поздние часы. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок". Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

Также вылетающих и встречающих просят заранее уточнять актуальное время вылета на официальном сайте аэропорта или у авиакомпании.

Есть и упоминание о том, что терминал аэропорта и все зоны обслуживания пассажиров функционируют в штатном режиме без ограничений.

Во избежание возможного скопления пассажиров в зонах регистрации и предполетного досмотра просим вас прибывать в аэропорт заблаговременно:

не менее чем за 2 часа до вылета по внутренним рейсам;

не менее чем за 3 часа до вылета по международным рейсам.

1 апреля 2026 года крупнейшая авиакомпания Казахстана в третий раз отменила рейсы в Дубай. Так, в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке Air Astana вынуждена продлить отмену регулярных рейсов в Дубай из Алматы и Астаны на период с 1 по 30 апреля включительно.