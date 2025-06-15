Визит Си Цзиньпина и деловой совет: в Астане на три дня перекроют несколько улиц

Жителей и гостей Астаны предупредили о временных ограничениях движения транспорта на некоторых улицах на время заседания Делового совета "Китай – Центральная Азия", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие пройдет в столице с 16 по 18 июня 2025 года. В его рамках с официальным визитом Астану посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Также в деловом совете примут участие главы государств Центральной Азии.

"В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц", – предупредили в акимате Астаны.

Перекрытие движения планируется на следующих участках:

проспект Кабанбай батыра от международного аэропорта Нурсултан Назарбаев до проспекта Мангилик Ел;

по проспекту Мангилик Ел от проспекта Кабанбай батыра до улицы Д. Кунаева;

по улице Кунаева до проспекта Кабанбай батыра;

по проспекту Кабанбай батыра до Коргалжынского шоссе.

Также 17 июня 2025 года будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках: улица Керей, Жанибек хандар от проспекта Мангилик Ел до улицы Шерхана Муртаза, а также проспект Тәуелсіздік от улицы Керей, Жанибек хандар до улицы А. Байтурсынова.

Вместе с тем, 17 июня с 14:00 до 20:30 будет ограничено движение на улицах К. Аманжолова и Ж. Нажимеденова в районе Дворца мира и согласия.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения.

Визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Астану состоится по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.