Почему "Росатом": в Агентстве по атомной энергии объяснили выбор партнера для строительства АЭС

В Агентстве по атомной энергии 16 июня 2025 года объяснили, ​почему выбор пал именно на "Росатом" для строительства первой АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В агентстве отметили, что "Росатом" является родоначальником ядерных технологий в мире, имеют самую развитую и опытную "атомную школу".

"Первая в мире АЭС заработала в Обнинске в 1954 году. При этом следует отметить, что первый в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах БН-350 был построен по российским технологиям и работал в нашем Актау, на берегу Каспийского моря. По технической части, все реакторы имеют проектный срок службы 60 лет. Однако ядерные реакторы APR1000 (Корея) и EPR1200 (Франция) не имеют опыта эксплуатации, в отличие от российского ВВЭР-1200, китайского HPR1000 и корейского APR1400. Необходимо отметить, что Россия и Китай строят более 20 реакторов как у себя, так и за рубежом. А Франция и Корея строят по два реактора по технологиям APR1400 в Корее, APR1000 в Чехии и EPR1600 в Великобритании", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Более того, Россия и Китай имеют более обширный опыт участия в международных консорциумах и, соответственно, могут эффективно совмещать оборудование разных производителей в одном проекте.

"В целом, в настоящее время только Россия и Китай могут самостоятельно предложить полный комплекс услуг от финансирования, до локализации переделов ядерно-топливного цикла, подготовки кадров, проектирования, строительства и обращения и переработки отработавшего ядерного топлива. В то же время Россия обладает большим опытом строительства АЭС за рубежом с более чем 20 реакторами в Китае, Турции, Бангладеш, Беларуси, Индии, Иране и Египте, включая сложную адаптацию к национальным требованиям и работу с местной промышленностью", – отметили в агентстве по

Отмечается, что, по последним данным, "Росатома" нет в санкционных списках.

"На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, у нас будут предусмотрены соответствующие договорные механизмы, которые казахстанские компании применяли в других проектах. Например, есть возможность применения соответствующих санкционных оговорок и других правовых инструментов. При этом атомная энергетика, которая связана с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки. Все понимают, что АЭС будет строиться на территории Казахстана с участием международных компаний и будет принадлежать полностью Казахстану. В любом случае конечным бенефициаром этого проекта является Казахстан", – сообщили в агентстве.

14 июня 2025 года стало известно, что консорциум для строительства первой АЭС в Казахстане возглавит российская компания "Росатом".