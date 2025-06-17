Скопление спецтехники около акимата и прокуратуры Алматы: заявление ДЧС

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 17 июня 2025 года выступили с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, с 17 по 30 июня на территории ЖК "Орион" проводится подготовка к тактико-специальным учениям ДЧС. "В связи с этим возможно увеличенное скопление пожарной спецтехники по адресу: пересечение ул. Ганди и Померанцева, вблизи здания акимата и прокуратуры Алматы. Просим сохранять спокойствие – это плановое мероприятие, направленное на повышение готовности экстренных служб. Само тактико-специальное учение пройдет 1 июля текущего года", – обратились в ведомстве. Накануне, 16 июня, ДЧС Алматы распространил для горожан предупреждение о сильной жаре в предстоящие дни.

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