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Общество

Скопление спецтехники около акимата и прокуратуры Алматы: заявление ДЧС

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 10:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 17 июня 2025 года выступили с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, с 17 по 30 июня на территории ЖК "Орион" проводится подготовка к тактико-специальным учениям ДЧС.

"В связи с этим возможно увеличенное скопление пожарной спецтехники по адресу: пересечение ул. Ганди и Померанцева, вблизи здания акимата и прокуратуры Алматы. Просим сохранять спокойствие – это плановое мероприятие, направленное на повышение готовности экстренных служб. Само тактико-специальное учение пройдет 1 июля текущего года", – обратились в ведомстве.

Накануне, 16 июня, ДЧС Алматы распространил для горожан предупреждение о сильной жаре в предстоящие дни.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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