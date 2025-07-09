Опасная погода в Алматы: оперативное предупреждение ДЧС

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сегодня, 9 июля 2025 года, выступил с заявлением, согласно которому в городе ожидается ухудшение погоды: объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с обильными и осадками в горных районах Алматы и прилегающих территориях 10-11 июля ожидается:

формирование склонового и поверхностного стока;

подъемы уровней воды в реках;

возможные разливы и подтопления.

Жителей и гостей города просят соблюдать меры предосторожности, а также избегать нахождения вблизи горных склонов и русел рек.

"Следите за обновлениями прогноза погоды", – говорится в заключительной части обращения.

Синоптики уже предупреждали о непогоде в городе. Алматинцам стоит готовиться к сильному дождю и грозе.