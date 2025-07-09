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Общество

Опасная погода в Алматы: оперативное предупреждение ДЧС

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, лето в Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 18:16 Фото: pexels
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сегодня, 9 июля 2025 года, выступил с заявлением, согласно которому в городе ожидается ухудшение погоды: объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с обильными и осадками в горных районах Алматы и прилегающих территориях 10-11 июля ожидается:

  • формирование склонового и поверхностного стока;
  • подъемы уровней воды в реках;
  • возможные разливы и подтопления.

Жителей и гостей города просят соблюдать меры предосторожности, а также избегать нахождения вблизи горных склонов и русел рек.

"Следите за обновлениями прогноза погоды", – говорится в заключительной части обращения.

Синоптики уже предупреждали о непогоде в городе. Алматинцам стоит готовиться к сильному дождю и грозе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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