Опасная погода в Алматы: оперативное предупреждение ДЧС
Фото: pexels
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сегодня, 9 июля 2025 года, выступил с заявлением, согласно которому в городе ожидается ухудшение погоды: объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.
Так, в связи с обильными и осадками в горных районах Алматы и прилегающих территориях 10-11 июля ожидается:
- формирование склонового и поверхностного стока;
- подъемы уровней воды в реках;
- возможные разливы и подтопления.
Жителей и гостей города просят соблюдать меры предосторожности, а также избегать нахождения вблизи горных склонов и русел рек.
"Следите за обновлениями прогноза погоды", – говорится в заключительной части обращения.
Синоптики уже предупреждали о непогоде в городе. Алматинцам стоит готовиться к сильному дождю и грозе.
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