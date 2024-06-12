Опасная погода в Алматы: предупреждение от ДЧС
Фото: pxhere
Гроза, порывистый ветер ожидаются в Алматы 13 июня 2024 года. С оперативным штормовым предупреждением выступил городской Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сообщает Zakon.kz.
Такое заявление ДЧС опубликовал на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет".
"13 июня 2024 года в Алматы временами ожидается гроза. При грозе порывистый ветер достигнет 17-22 метров в секунду".Пресс-служба ДЧС Алматы
Также специалисты дали рекомендации жителям и гостям города.
Что делать при грозе?
- В квартире, доме, здании. Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.
- В транспорте. Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.
- На улице. Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям эл.передач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
"А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров".Пресс-служба ДЧС Алматы
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Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 13, 14 и 15 июня 2024 года. Согласно данным специалистов, на западе республики ожидается очень сильная жара.
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