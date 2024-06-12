Опасная погода в Алматы: предупреждение от ДЧС

Фото: pxhere

Гроза, порывистый ветер ожидаются в Алматы 13 июня 2024 года. С оперативным штормовым предупреждением выступил городской Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сообщает Zakon.kz.

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