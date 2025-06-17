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Общество

В двух селах Казахстана забыли, что такое алкоголь

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 14:53 Фото: unsplash
В Зерендинском районе Акмолинской области найден самый трезвый округ – им. Канай би. Дело в том, что жители сел из этого самого округа продолжают отказываться от спиртного. Об этом 17 июня 2025 года рассказали в областном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, два населенных пункта, входящие в состав сельского округа им. Канай би, отказались от продажи алкогольных напитков.

"Главный результат такого трезвого образа жизни – благополучие граждан и спокойная оперативная обстановка".Пресс-служба ДП Акмолинской области

По словам акима сельского округа Медета Акмагамбетова, в двух аулах жители добровольно отказались от алкоголя и вот уже три года здесь не зарегистрировано ни одного преступления, семейно-бытового конфликта или даже мелкого хулиганства.

Инициатива о внедрении в округе программы "Зиялы қауым" поступила от полицейских, и ее активно поддержали местные исполнительные органы, общественность и сами граждане.

Начальник местной полицейской службы Зерендинского района Ернар Садырбаев отметил, что на сегодняшний день в курортном регионе полностью от продажи алкоголя отказались 11 сел. По его словам, жители других населенных пунктов также изъявляют желание присоединиться к "трезвой" акции. Полицейский уверен, что в будущем таких аулов будет значительно больше.

24 мая 2025 года стало известно, что на севере Казахстана жители в селах Жамбыл и Шагырсай полностью отказались от употребления и продажи алкоголя.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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