Скляр об увольнении Карабаева: Есть задачи, которые необходимо решать

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в кулуарах Акорды 11 июня 2025 года прокомментировал освобождение Марата Карабаева от должности министра транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, почему Марата Карабаева сняли с должности главы Минтранспорта, а также уточнили, почему без предупреждения снимают с должности в выходной день.

"Не вижу ничего из ряда вон выходящего. Текущие процессы – люди приходят и уходят. Министры работают, министры увольняются. Не вижу в этом ничего особенного. Наверное, есть какие-то причины. Не хотел бы сейчас говорить об этом. Каждый новый период диктует новые требования к руководителям. Есть задачи, которые необходимо решать. Часть задач, стоявших перед министерством, Карабаев решил. Сейчас новый руководитель будет решать задачи, которые будут стоять перед ведомством в целом", – озвучил Роман Скляр.

Представители СМИ также спросили, как первый вице-премьер оценивает работу Марата Карабаева.

"Вы знаете, что была очень серьезная критика со стороны главы государства. В Министерстве транспорта действительно есть над чем работать. Я не хотел бы давать оценки кому-то из министров. Думаю, время покажет, кто как работал и какие вопросы решались", – дополнил Роман Скляр.

14 мая 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза объявил выговор министру транспорта. Глава государства поручил увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.

23 мая Марат Карабаев прокомментировал вопрос о том, что будет делать после выговора Касым-Жомарта Токаева.

А 8 июня указом президента Марат Карабаев был освобожден от должности министра транспорта.