Нурбол Ешманов: Авиационная безопасность – это культура, которую мы создаем каждый день

Капитан ERJ 175 и DMA, пилот, автор системы подготовки пилотов в зонах повышенного риска рассказал о современных стандартах подготовки пилотов и мерах безопасности полетов в условиях стремительного развития авиационного сектора Казахстана.

Казахстанская авиация набирает высоту: по информации Министерства транспорта, до конца 2025 года будут запущены 19 новых международных маршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток, что еще более укрепит позиции Казахстана как транзитного хаба. На фоне стремительного роста отрасли все актуальнее звучит вопрос кадрового обеспечения. Особенно важно усилить подготовку пилотов к работе в сложных условиях, включая нестабильную метеообстановку, горные массивы и труднодоступные аэропорты, считает Нурбол Ешманов, эксперт авиационной отрасли с 12-летним "небесным" стажем. Сейчас он пилот SkyWest Airlines, капитан ERJ-17. Нурбол несколько лет отлетал на Airbus 319, 320neo, 321, участвовал в миротворческих операциях KAZBRIG, подготовил более 80 пилотов к полетам по собственной системе.

Весной этого года Нурбол Ешманов стал лауреатом Национальной бизнес-премии (NBA), престижного международного конкурса для новаторов различных сфер профессиональной деятельности. Экспертный совет присудил ему победу в номинации "Пилот-инструктор года" за разработанную им систему подготовки пилотов, выполняющих рейсы на высокогорные аэродромы. Ее использует авиакомпания Jazeera Airways. Авиаперевозчики, обучив своих специалистов по системе Ешманова и при его участии как инструктора, смогли запустить уникальные маршруты в аэропорты, которые признаются авиаторами самыми сложными для посадки – например, Катманду.

Кадры для авиации

В Казахстане подготовкой пилотов и специалистов наземного обслуживания для гражданской авиации занимаются Академия гражданской авиации (АГА), а также учебные центры аэропортов. Обучение пилотов и бортпроводников по международным стандартам ведет и учебный центр крупнейшей авиакомпании Центральной Азии Air Astana. Конкурс сюда весьма высок – дело не столько в романтике профессии, сколько в престижности обучения. У лучших курсантов есть шанс получить международную стажировку. И именно сюда, на программу начальной летной подготовки, Нурбол Ешманов прошел сложнейший конкурсный отбор.

"Когда после сотен часов теории и тренажеров я впервые сел в кабину Airbus, осознал – это именно та высота, к которой стремился", – вспоминает пилот.

Обучение было пройдено успешно: Ешманов стал первым офицером Airbus A320 в Air Astana, а затем прошел подготовку по таким важным курсам, как ETOPS (полеты над водными пространствами), MTCP (Mountainous Terrain avoidance procedure) и Relief Pilot Training, став специалистом-универсалом. Часы, проведенные в небе, сложились не только в летный стаж, но и в доскональное знание маршрутов и схем заходов на посадку во все аэропорты, куда летает Air Astana, в экспертность в вопросах технического состояния машин и психологического состояния экипажа. Этот разнообразный опыт, подкрепленный авторитетными сертификатами и признанием коллег, позволил Нурболу Ешманову стать одним из наиболее уважаемых профессионалов в казахстанской авиации.

Новые стандарты подготовки

Современный пилот – это не просто "управляющий воздушным судном", а специалист, знающий современные технологии и способный быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Новая глиссада карьеры Ешманова – Jazeera Airways, первая частная авиакомпания Кувейта, куда он пришел в 2016 году на позицию старшего первого офицера и инструктора по наземной подготовке. Нурбол Ешманов разработал систему подготовки пилотов в зонах повышенного риска Designated Mountainous Airport (DMA) и подготовил экипажи кувейтского авиаперевозчика для полетов в сложные горные аэропорты. В таких районах минимальная высота для полетов по приборам составляет 2000 футов над самым высоким препятствием в пределах 4 морских миль от траектории полета, объясняет Ешманов. Для сравнения: в "негорных" районах минимальная высота составляет 1000 футов.

"Современные навигационные технологии сегодня существенно расширяют наши возможности, но "на машину надейся, а сам не плошай" – это правило никто не отменял", – говорит пилот-инструктор.

Внедренные Нурболом методы подготовки экипажей привели к снижению числа операционных ошибок на 45% и повышению общей безопасности полетов. Систему подготовки к полетам в горной местности авторства Ешманова взяла на вооружение и Kuwait Airways. Более 80 пилотов прошли обучение по программам казахстанского авиатора. Событием стал выход методического пособия за авторством опытного инструктора: в ней Нурбол описал все этапы системы, сочетающей глубокую теоретическую базу, передовые технологии обучения на тренажерах и "дорожную карту" непрерывного совершенствования навыков. Современным методам обучения и переподготовки пилотов посвящены и научные статьи Ешманова. Он провел исследования в области безопасности полетов в горных аэропортах, результаты которых могут быть внедрены в практику авиакомпаний через разработку новых методов безопасности и совершенствование тренировок пилотов.

Работа на будущее

Сегодня как капитан ERJ 175 и DMA пилот в SkyWest Airlines Нурбол ежедневно проводит оценку работы первого офицера, бортпроводников, наземного персонала и вспомогательных служб. Обеспечение строгого соблюдения всех норм безопасности как со стороны летного экипажа, так и со стороны обслуживающих подразделений – это не только круг обязанностей, но и профессиональная тщательность, если не свойство характера Ешманова, выработанное годами.

В условиях бурно растущего сектора авиационных услуг значение регулярных внутренних аудитов и контроля только возрастает, считает эксперт. Ключевыми мерами "страховки" от ЧП он называет модернизацию инфраструктуры – обновление аэродромного оборудования, систем навигации и контроля, особенно для горных аэропортов, расширение программ подготовки с акцентом на сложные условия, а также строгий контроль за иностранными авиакомпаниями – аудит безопасности лоукостеров, выходящих на рынок Казахстана. По сведениям Комитета гражданской авиации, к концу года в республике появится пять таких компаний.

"Авиационная безопасность – это не пункт в чек-листе, а культура, которую мы создаем каждый день, – подчеркивает Нурбол Ешманов. – Рынок растет, но наша бдительность должна расти быстрее. Только так авиация останется самым безопасным транспортом".