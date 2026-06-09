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Общество

800 нарушений требований безопасности выявили на казахстанских турбазах

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов 9 июня 2026 года на заседании правительства рассказал о принимаемых мерах по повышению обеспечения безопасности в туристических зонах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в данном направлении министерством проводится комплекс мер.

"В приоритетном порядке в местах массового отдыха проводятся контрольные и профилактические мероприятия. Особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности объектов размещения, зон отдыха, туристических баз, а также соблюдению требований безопасности на пляжах и в местах массового купания", – сказал Аринов.

Он отметил, что в рамках подготовки к летнему сезону проверено порядка пятисот объектов и пляжей, выявлено порядка 800 нарушений требований безопасности.

"По каждому приняты меры реагирования, владельцам оказана методическая помощь, проведены инструктажи и практические тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях", – заверил министр.

Ранее недостатки туристической инфраструктуры назвал глава Минтуризма.

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Азамат Сыздыкбаев
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