Авиационная администрация Казахстана выступила с заявлением после крушения Ан-2

С началом весенне-летнего периода эксплуатации воздушных судов малой авиации, задействованных в авиационных работах, участились факты авиапроисшествий. В связи с этим Авиационная администрация Казахстана усиливает меры по безопасности полетов эксплуатантов малой авиации, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в релизе, разосланном пресс-службой ААК 22 июля 2024 года.

"Авиационная администрация Казахстана по поручению Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК усиливает меры, направленные на предупреждение повторения авиационных происшествий, в том числе путем приостановления деятельности компаний, приостановления действия сертификатов летной годности воздушных судов, привлечения к административной ответственности лиц, нарушающих требования законодательства". Пресс-служба ААК

Также сообщается, что до эксплуатантов доведены указания по вопросам проведения дополнительной оценки всех воздушных судов типа Ан-2 по программе оценки летной годности, усиления контроля за подготовкой авиационного персонала к выполнению полетов и другие меры профилактики.

"Расследование причин происшествий осуществляется комиссиями по расследованию авиационных происшествий Министерства транспорта Республики Казахстан". Пресс-служба ААК

21 июля 2024 года в 10 км от Державинска потерпел крушение самолет Ан-2. По данным ДЧС Акмолинской области, обошлось без жертв и пострадавших, пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники. Позднее в Минтранспорта РК заявили, что воздушное судно принадлежит ТОО "Беркут-Авиа".