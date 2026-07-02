В антисанитарных условиях жили дети в лагере отдыха в Костанайской области

После обращения родителей специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области провели внеплановую проверку в частном лагере "Светофор" в Алтынсаринском районе и выявили грубые нарушения сразу по нескольким пунктам, сообщает Zakon.kz.

1 июля 2026 года в соцсетях появилось несколько видео, снятых детьми в учреждении, и обращение жительницы города Анастасии Данчевой. Она рассказала о том, что 10 июля собиралась отправить двух детей в данный лагерь, заплатив 160 тыс. тенге, но увидев видео, сразу отказалась от поездки и потребовала вернуть деньги.

"В одном из пабликов увидела видео об условиях проживания детей. О том, что нет воды и санузлы забиты. У меня вопрос: кто оценивает готовность лагерей перед началом сезона? Кто несет ответственность за санитарное состояние таких учреждений? Разве до его открытия никто не видел состояние спальных помещений, туалетов? Почему родители должны искать информацию о лагере где-то, а не быть уверенными в том, что, если его официально открыли, то он безопасен для детей?" – отметила женщина.

После появления видео в паблике и обращения родителей специалисты санитарно-эпидемиологического контроля провели внеплановую проверку лагеря отдыха "Светофор имени Шаяхметова М.Б.", принадлежащего ИП "Рашит". В итоге выявлены факты грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. По результатам главный государственный санитарный врач Алтынсаринского района Аскар Альмаганбет подписал постановление о применении мер оперативного реагирования. Причем оно было датировано еще 19 июня.

"У девяти работников столовой отсутствовал медицинский осмотр и гигиеническое обучение, поэтому они временно отстранены от работы. Также выявлены факты использования пищевых продуктов, запрещенных для организации питания детей (спред растительно-жировой, сырный продукт, молоко и яйца домашнего происхождения, соки фруктовые)", – отмечено в сообщении департамента СЭК.

Также, согласно постановлению, должна быть приостановлена деятельность спальных корпусов № 2, 3, где не функционируют водонагреватели в умывальных для мытья ног детей, а также спального корпуса № 4, в котором не функционирует моечная раковина, выявлен "затор" в канализационной системе. Также приостановлена деятельность пищеблока.

"На момент проверки централизованная подача холодной воды отсутствовала, отсутствовал запас воды в резервуаре. Уличные санитарно-дворовые установки находились в неудовлетворительном санитарном состоянии, умывальные раковины не функционировали из-за отсутствия воды и "затора". Кроме нарушений, подпадающих под меры оперативного реагирования, выявлены нарушения санитарных правил. Наложен административный штраф на ИП на сумму 346 000 тенге, выдано санитарное предписание об устранении выявленных нарушений", – говорится в постановлении главного санитарного врача Алтынсаринского района.

В тоже время в пресс-службе Управления образования Костанайской области пояснили, что мониторинговая группа управления образования выезжала в лагерь во время подготовки к летнему сезону три раза: 20 мая, 12 и 14 июня.

"Руководству лагеря был предоставлен список замечаний, обязательных к устранению, в том числе по работе и состоянию санузлов, пищеблока, спальных комнат. По обращениям родителей специалисты управления выезжали в "Светофор" 16, 17 и 24 июня и организовывали возвращение детей домой", – пояснили в ведомстве.

Кроме того, 17 июня управление отправило официальное письмо директору частного детского загородного лагеря о принятии исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений, обеспечения надлежащих условий проживания, питания, медицинского обслуживания и безопасного пребывания детей.

Руководство лагеря отреагировало на жалобы детей и родителей. Ответ опубликовал паблик ilovekostanayy.

"На видео в отзыве зафиксирован момент затора в младшем корпусе. Дети закидали канализацию и произошел затор. Видео было сделано в момент прочистки. Так как у нашей компании политика не забирать телефон, данное видео и появилось. Есть график уборки уборных каждый час. Внутренних и внешних. Уборка корпусов проводится два раза в день. То, что дети забежали после дождя и стало грязно, мы понимаем. Но мы не можем за мгновение вычистить корпус", – написали представители лагеря.

Почему письма и проверки были еще почти две недели назад, а результаты проверки для общественности озвучили только после новых обращений родителей, пояснили во время брифинга в департаменте.

На брифинге сообщили, что первая внеплановая проверка проводилась 17 июня и 19 июня было вынесено постановление главного санитарного врача. Деятельность лагеря официально была приостановлена.

"Во время первой проверки также было выявлено, что в спальных корпусах не проводилась ежедневная влажная уборка. В пищеблоке допускалось совместное хранение в холодильнике продовольственного сырья и готовой продукции, не соблюдались правила товарного соседства. В ходе лабораторного контроля было выявлено не соответствие салатов и первых блюд. В 50% отобранных смывов были обнаружены положительные результаты на наличие бактерии кишечной палочки", – рассказала на брифинге руководитель отдела контроля за объектами образования и воспитания ДСЭК Рагуль Таженова.

По ее словам, сегодня зарегистрирована повторная внеплановая проверка по исполнению мер оперативного реагирования, которые были обозначены в постановлении главного врача района. Если владелец лагеря не выполнил предписание, специалисты департамента будут готовить иск в суд.