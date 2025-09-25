В Туркестане появился филиал одного из ведущих университетов Южной Кореи

В Туркестане 25 сентября состоялось открытие филиала одного из ведущих вузов Кореи – Woosong University, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Казахстана Ермек Кошербаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РК Чжо Тэ Ик, а также представители Фонда образования Woosong.

Выступая на открытии, Ермек Кошербаев отметил, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в стране ведется работа по созданию филиалов зарубежных университетов.

"Сегодня мы стали свидетелями исторического события – открытия филиала одного из ведущих университетов Республики Корея в духовно богатом и древнем Туркестане", – подчеркнул он.

Министр Саясат Нурбек заявил, что проект станет важным шагом в реализации стратегической задачи по превращению Казахстана в образовательный хаб Центральной Азии.

Директор Woosong University Kazakhstan Хва Чон Ён представил гостям образовательные программы и направления научной деятельности филиала. Участники также ознакомились с инфраструктурой нового вуза и пообщались со студентами.

Ранее сообщалось, что казахстанские студенты выиграли 23 медали на Тюркской универсиаде в Кыргызстане.