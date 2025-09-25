#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.68
636.26
6.48
События

В Туркестане появился филиал одного из ведущих университетов Южной Кореи

Woosong University, университет, Туркестан , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 22:17 Фото: primeminister.kz
В Туркестане 25 сентября состоялось открытие филиала одного из ведущих вузов Кореи – Woosong University, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Казахстана Ермек Кошербаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РК Чжо Тэ Ик, а также представители Фонда образования Woosong. 

Выступая на открытии, Ермек Кошербаев отметил, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в стране ведется работа по созданию филиалов зарубежных университетов.

"Сегодня мы стали свидетелями исторического события – открытия филиала одного из ведущих университетов Республики Корея в духовно богатом и древнем Туркестане", – подчеркнул он.

Министр Саясат Нурбек заявил, что проект станет важным шагом в реализации стратегической задачи по превращению Казахстана в образовательный хаб Центральной Азии.

Директор Woosong University Kazakhstan Хва Чон Ён представил гостям образовательные программы и направления научной деятельности филиала. Участники также ознакомились с инфраструктурой нового вуза и пообщались со студентами.

Ранее сообщалось, что казахстанские студенты выиграли 23 медали на Тюркской универсиаде в Кыргызстане. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Астане перекроют участок улицы Калдаякова на четыре дня
21:35, Сегодня
В Астане перекроют участок улицы Калдаякова на четыре дня
Резкие холода накроют Казахстан: в каких регионах объявили штормовое предупреждение
21:11, Сегодня
Резкие холода накроют Казахстан: в каких регионах объявили штормовое предупреждение
От Сианя до Европы за 11 дней: компания Фонда демонстрирует мощь казахстанского транзита
18:43, Сегодня
От Сианя до Европы за 11 дней: компания Фонда демонстрирует мощь казахстанского транзита
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: