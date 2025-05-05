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Общество

Жара до +38°С и сильные дожди надвигаются на Казахстан

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 12:15 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 6 по 8 мая 2025 года. Из него следует, что ожидаются дожди, грозы и повышение температуры, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков прогнозируется лишь в Карагандинской области.

"В предстоящие дни погоду республики будет формировать южный циклон, с которым ожидается неустойчивый характер погоды: 6-8 мая на западе, северо-западе, севере страны, с 8 мая в центральных, восточных, южных регионах ожидаются дождь, гроза, днем – град. Сильные дожди прогнозируются 6-7 мая в Западно-Казахстанской, Атырауской, 7 мая в Мангистауской, 7-8 мая в Актюбинской областях", – следует из прогноза.

Также сообщается, что на юго-западе, 8 мая на юго-востоке республики ожидается пыльная буря.

"В ночные и утренние часы ожидаются заморозки 6 мая в Павлодарской области и в области Абай, 6-7 мая в Восточно-Казахстанской области".РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, температура воздуха днем ожидается:

  • на западе – понижение от +23+30°С до +21+26°С,
  • на северо-западе, севере, востоке – повышение от +20+25°С до +24+29°С,
  • в центре – повышение от +22+30°С до +27+35°С,
  • на юге – преобладающая температура +31+38°С,
  • на юго-востоке – повышение от +25+32°С до +30+38°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 12:15
От +36°С до заморозков: май удивит казахстанцев

Ранее синоптики обратились к жителям Алматы и еще трех городов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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