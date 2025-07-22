Сильная жара до +42°C надвигается на 13 регионов Казахстана

В Казахстане в предстоящую среду, 23 июля 2025 года, ожидаются сильная жара, дожди с грозами и град, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"На западе, севере, северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере страны днем ожидается град. На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге, востоке с пыльной бурей. На севере страны ночью и утром – туман".

Уточняется, что днем сильная жара ожидается:

в Мангистауской области – до +38+40°C ,

, в Западно-Казахстанской области – до +35+36°C ,

, в Атырауской области – до +35+39°C ,

, в области Жетысу – до +35+37°C ,

, в Алматинской области – до +35+39°C ,

, в Жамбылской области – до +35+39°C ,

, в Туркестанской области – до +40+42°C ,

, в Кызылординской области – до +40+42°C ,

, в области Улытау – до +35+38°C ,

, на юге Костанайской области – до +35°C ,

, в Актюбинской области – до +35°C.

Также сообщается, что днем очень сильная жара прогнозируется:

на западе, севере Алматинской области – до +42°C ,

, на юге, юго-востоке Актюбинской области – до +40°C.

Вместе с тем синоптики рассказали, что ожидается:

высокая пожарная опасность – в Восточно-Казахстанской, области Абай, на западе, востоке Костанайской, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, в центре Карагандинской, на западе Атырауской, на северо-западе, северо-востоке Актюбинской, на юге, востоке Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской областей;

– в Восточно-Казахстанской, области Абай, на западе, востоке Костанайской, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, в центре Карагандинской, на западе Атырауской, на северо-западе, северо-востоке Актюбинской, на юге, востоке Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, в областях Жетысу, Улытау, Жамбылской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, юге, востоке Карагандинской, в центре, на юге Актюбинской, на востоке, в центре Западно-Казахстанской областей, на юге Костанайской области, на юге, северо-западе области Абай.

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