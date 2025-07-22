Сильная жара до +42°C надвигается на 13 регионов Казахстана
Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую среду, 23 июля 2025 года, ожидаются сильная жара, дожди с грозами и град, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":
"На западе, севере, северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере страны днем ожидается град. На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге, востоке с пыльной бурей. На севере страны ночью и утром – туман".
Уточняется, что днем сильная жара ожидается:
- в Мангистауской области – до +38+40°C,
- в Западно-Казахстанской области – до +35+36°C,
- в Атырауской области – до +35+39°C,
- в области Жетысу – до +35+37°C,
- в Алматинской области – до +35+39°C,
- в Жамбылской области – до +35+39°C,
- в Туркестанской области – до +40+42°C,
- в Кызылординской области – до +40+42°C,
- в области Улытау – до +35+38°C,
- на юге Костанайской области – до +35°C,
- в Актюбинской области – до +35°C.
Также сообщается, что днем очень сильная жара прогнозируется:
- на западе, севере Алматинской области – до +42°C,
- на юге, юго-востоке Актюбинской области – до +40°C.
Вместе с тем синоптики рассказали, что ожидается:
- высокая пожарная опасность – в Восточно-Казахстанской, области Абай, на западе, востоке Костанайской, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, в центре Карагандинской, на западе Атырауской, на северо-западе, северо-востоке Актюбинской, на юге, востоке Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской областей;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, в областях Жетысу, Улытау, Жамбылской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, юге, востоке Карагандинской, в центре, на юге Актюбинской, на востоке, в центре Западно-Казахстанской областей, на юге Костанайской области, на юге, северо-западе области Абай.
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