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Общество

Сильная жара до +42°C надвигается на 13 регионов Казахстана

Сильная жара до +42°C надвигается на 13 регионов Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 18:07 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую среду, 23 июля 2025 года, ожидаются сильная жара, дожди с грозами и град, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"На западе, севере, северо-западе страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере страны днем ожидается град. На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге, востоке с пыльной бурей. На севере страны ночью и утром – туман".

Уточняется, что днем сильная жара ожидается:

  • в Мангистауской области – до +38+40°C,
  • в Западно-Казахстанской области – до +35+36°C,
  • в Атырауской области – до +35+39°C,
  • в области Жетысу – до +35+37°C,
  • в Алматинской области – до +35+39°C,
  • в Жамбылской области – до +35+39°C,
  • в Туркестанской области – до +40+42°C,
  • в Кызылординской области – до +40+42°C,
  • в области Улытау – до +35+38°C,
  • на юге Костанайской области – до +35°C,
  • в Актюбинской области – до +35°C.

Также сообщается, что днем очень сильная жара прогнозируется:

  • на западе, севере Алматинской области – до +42°C,
  • на юге, юго-востоке Актюбинской области – до +40°C.

Вместе с тем синоптики рассказали, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Восточно-Казахстанской, области Абай, на западе, востоке Костанайской, на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере, в центре Карагандинской, на западе Атырауской, на северо-западе, северо-востоке Актюбинской, на юге, востоке Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, в областях Жетысу, Улытау, Жамбылской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, юге, востоке Карагандинской, в центре, на юге Актюбинской, на востоке, в центре Западно-Казахстанской областей, на юге Костанайской области, на юге, северо-западе области Абай.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 18:07
Туман, пыльная буря и жара до +42°С: в Казахстане объявили штормовое предупреждение

О том, когда в Алматы и Астане пойдут дожди и какая погода ждет Шымкент, можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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